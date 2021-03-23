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員工宿舍成女體獵場！浴室門縫「長眼」　一道閃光揪2年偷拍魔

▲桃園市許姓男子取年8月間2度躲在宿舍內偷拍女同事沐浴，後來被查出其手機內果然有大批偷拍影片與照片證據。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲許男去年8月2度躲在宿舍內偷拍女同事沐浴，後來被查出其手機內有大批偷拍影片照片，反成鐵證。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市許姓男子去年8、9月間多次潛入公司宿舍浴室，從門縫處偷拍女同事沐浴之非公開活動影片或照片，去年9月再次以手機偷拍女同事沐浴時被發現，通知老闆向警方報案處理，當場在其手機內查出2名受害女同事沐浴與身體隱私部位畫面；許男在檢方複訊時坦承犯行，坦承從2018年至2020年多次以手機偷拍女同事沐浴，23日被依妨害秘密罪嫌訴。

檢警調查，48歲的許姓男子在大溪區某公司任職，據指出許男在2020年9月28日晚間10時28分在宿舍內，以手機從浴室縫隙中偷拍女同事沐浴之非公開身體隱私部位，拍攝時被受害女子在浴室內發現不明閃光、有類似針孔等鏡頭，立即穿衣向老闆告知。警方獲報到場，在浴室查出類似針孔等攝影機鏡頭，並在許手機內查出除受害女同事外，還有其他女同事沐浴的影片。

檢方偵訊時，有受害女同事指出，早在2018年5月中旬起就懷疑沐浴時遭偷拍，但卻苦無證據，直到2020年9月28日深夜再度遭偷拍才當場發現，警方則在許男手機內查出多部偷拍沐浴影片與照片；許男面對女同事指控均坦承犯行，檢方將其拍攝手機、針孔鏡頭等宣告沒收並起訴。

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