影／桃園阿北「鬼之左切」慘遭貨車撞飛！　倒地滾3圈驚悚畫面曝

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名機車騎士日前行經中壢區大江購物中心前，突然由慢車道切至快車道欲左轉，內側同向直行的貨車剎車不及撞上騎士，貨車擋風玻璃立馬碎裂，騎士則翻轉3圈後倒地不省人事，臉書《路安專案》最近有網友上傳這起車禍意外，讓網友為之驚心動魄；中壢警方指出，根據臉書影片，該路段雖無禁行機車字樣且無二段式左轉與禁止迴轉標誌，但騎士不應直接跨越車道迴轉，後方車輛經過路口時應減速慢行，以確保行車安全。

▲桃園市1名機車騎士日前在中壢區大江購物中心前從慢車道突然切入快車道左轉。（圖／翻攝自臉書《路安專案》）

▲桃園市1名機車騎士日前在中壢區大江購物中心前從慢車道突然切入快車道左轉，被剎車不及貨車撞上，擋風玻璃立即碎裂。（圖／翻攝自臉書《路安專案》）

臉書《路安專案》社團最近有網友分享一段行車紀錄器影片，這段畫面是由貨車駕駛上傳，貨車行經桃園市中壢區大江購物中心往市區方向行駛時，前方路口突然出現一名騎機車男子，從慢車道急切至內側快車道欲左轉，騎士可能沒注意內側後方有貨車靠近，等到察覺時已遭貨車撞上。

▲桃園市1名機車騎士日前在中壢區大江購物中心前，從慢車道急切入快車道左轉，被直行貨車撞飛倒地。（圖／翻攝自臉書《路安專案》）

根據影片顯示，騎士被撞當下，貨車擋風玻璃立即碎裂，騎士才遭撞飛在地滾了3圈才停下，過程中連安全帽都被撞飛，騎士倒地後沒再起身，貨車駕駛下來查看，但騎士疑似傷重昏迷被送醫；這段驚悚影片讓網友直覺雙方都有疏失，騎士貿然急切欲左轉，貨車司機則是經過路口未減速慢行，都是肇事原因之一。

中壢警分局交通分隊表示，經查這段影片，該路段內側車道未設有禁行機車字樣，且未設置二段式左轉及禁止迴轉等標誌，故該路口應可進行迴轉。惟機車騎士應靠內側行駛並注意禮讓直行車優先通行，不應跨越車道大幅度迴轉影響其他車輛路權；汽機車行經路口亦應減速慢行，確定路口無其他車輛再通行，才確保行車安全。

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