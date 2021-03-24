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女嬰遭「割喉放血」慘死水桶！17歲媽怕被家人發現　剪刀殺死她

▲▼援交、國中、高中、女學生、賣淫、制服、嫖客。（圖／翻攝pakutaso網站）

▲17歲少女生產後殺死孩子。（示意圖／翻攝pakutaso網站，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

小雲（化名）父親清晰記得，去年2月29日推開門那一幕，「地下都是血。」他想拿打掃工具，就看到桶裡有一個嬰屍，緊接著發現女兒躺床上已休克。經鑑定，女嬰系遭剪刀剪切頸部致死。17歲的女孩為何懷孕又下狠手？父親為何不知情？細節日前曝光令人生寒。

據《紅星新聞》報導，2020年2月29日下午，內蒙古包頭，窗外依然寒冷。小雲在自家房內，忍著分娩的劇痛，獨自一人誕下一名嬰兒。她甚至來不及多看孩子一眼，便用剛剪斷臍帶的剪刀，結束了親生骨肉的性命。

讓人不可思議的是，直到悲劇發生，小雲的家人無人知曉她懷孕生產的事實。小雲3歲時，父母便離婚了。此後她跟隨父親生活，再未見過母親，但其父常常在外打工，從國小起，她便開始住校生活。

2018年，16歲的小雲進入當地一所學校就讀，同年11月，她在校外打工兼職時，認識了年齡相仿的小林（化名）。隨後，二人開始交往，並發生關係。這段感情維持了半年左右，2019年6月後，小雲將小林微信刪除，電話拉黑，雙方再無來往。

▲嬰兒，新生兒，懷孕，小孩，寶寶，小寶貝，孩童，小生命，幼兒，baby。（圖／pixabay）

▲嬰兒剛看到世界，就慘死。（示意圖／pixabay）

不久後，小雲發現自己懷孕了。她曾嘗試去醫院打胎，但由於尚未成年，醫院不予進行「人流」，眼看著一天天隆起的肚子，小雲只能穿上厚衣服，盡力掩蓋著。父親偶爾見她，也並未發現異常，只是認為女兒長「胖」了。

懷孕後，小雲獨自承擔著一切。她沒有孕婦應有的照料，沒有產檢，甚至沒有人訴說。最後，她選擇了用最極端的方式，來面對嬰兒的呱呱墜地。

2020年12月，小雲因涉嫌故意殺人罪，被提起公訴。庭審前，小雲自願簽署了《認罪認罰具結書》，她對自己的行為表示十分後悔。小雲的辯護人稱，她突然分娩，沒有任何心理準備，又害怕被人發現（懷孕生孩子），從而失去理智。

2021年3月18日，包頭中院審理此案的法官表示，案件正在審理中，不能透露相關情況。小雲的父親表示，自己作為父親深深自責的同時，還是希望能夠對女兒從輕懲罰。

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