雲林友善婦女好厝邊　88家業者升級長期持續響應

▲雲林縣店家願意長期提供專屬婦女的優惠措施，今起將在店面明顯處貼上「婦女友善標章」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今年3月8日雲林縣政府為促進女性權益與性別平等推出婦女月系列活動，共238家業者響應，距離3月底剩一週，在婦女友善優惠的店家活動廣受好評之下，24日再升級「婦女好厝邊，婦女友善標章」上場，營造友善女性社會氛圍延續，讓友善婦女的措施不僅只於3月，而成為長期性、持續性的友善婦女措施。

從4月1日持續延續婦女友善標章店家的商家共計88間，類型多元包含提供集哺乳室、尿布台、幼兒餐椅、幼兒餐具等，都是建立友善婦女的育兒環境方式；也有店家提供護墊及熱水等，從服務中友善婦女；更有店家願意長期提供專屬婦女的優惠措施，上述各類型多元的婦女友善措施，都能營造本縣整體關注女性權益、友善婦女的社會氛圍。

雲林縣長張麗善表示，雲林是全台灣唯一正副首長都是女性的縣市，對於婦女權益及女性生活的處境，更能感同身受，因此，無論是婦女的托育權益和經濟支持、健康照顧和人身安全、特殊境遇婦女的福利等都是雲林縣政府持續努力與推動的福利，未來也將持續落實本縣的各種婦女友善政策。

社會處長林文志表示，婦女福利及性別平等政策的推行，需要公私部門共同協力。透過最貼近社區的民間店家協力，共同營造婦女友善的社會氛圍，讓婦女友善、性別平等的意念扎根社區。透過婦女友善標章店家的識別及認證，讓推廣婦女福利的措施能擴散到社區中，也鼓勵更多友善店家一起加入婦女友善的行列。

社會處說明，欲知婦女好厝邊，婦女友善標章店家詳細內容，歡迎至雲林縣政府網站及雲林縣政府社會處臉書查詢，並記得至婦女友善標章店家享受婦女友善的空間。

▲雲林縣長張麗善表示，雲林是全台灣唯一正副首長都是女性的縣市，雲林縣政府持續努力與推動的婦女福利，未來也將持續落實本縣的各種婦女友善政策。（圖／記者蔡佩旻攝）





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