雲林養豬戶5月起強制投保豬隻死亡險　保險費補助最高給「全額」

▲雲林縣2021年5月1日起，養豬業者不論規模大小，強制投保豬隻死亡保險。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣為養豬大縣，為防範斃死豬非法流用或任意丟棄，以及輔導豬農承擔飼養過程可能產生之風險，2021年5月1日起，養豬業者不論規模大小，強制投保豬隻死亡保險，雲林縣政府自3月25日起辦理7場次「豬隻死亡保險全面強制投保宣導說明會」宣導，豬農可就近參加，或向所在地農會洽詢投保方式。

雲林縣政府農業處指出，今年1月新修正公告「豬隻死亡保險強制投保及保險費補助辦法」規定領有畜牧場登記證書之畜牧場或畜禽飼養登記證之飼養場、19頭豬以下飼養戶，均為強制投保對象，未依規定投保者，二年內不給予豬隻飼養相關之天然災害救助、政策性農業專案貸款及相關設備（設施）補助，另肉品市場及屠宰場得不受理其豬隻拍賣及屠宰。

雲林縣政府農業處說明，政府依飼養規模級距補助保險費全額補助(500頭豬以下)或40~70%不等，被保險的豬隻因疾病、難產、雷擊、溺水、火燒、摔跌、其他意外傷害致死，或依法撲殺等事故而死亡，都可以獲得理賠。

為加強政策宣導雲林縣政府自3月25日起辦理7場次「豬隻死亡保險全面強制投保宣導說明會」，第一場3月25日上午10:30二崙農會3樓(雲林縣二崙鄉崙東村中興路118號)；第二場3月25日下午14:00大埤鄉農會3樓會議室（大埤鄉北和村中山路2號）；第三場3月26日上午10:30土庫鎮農會3樓會議室（土庫鎮越港里建國路37-1號）；第四場3月26日下午14:00林內鄉農會3樓會議室（林內鄉林中村瑞農23號） ；第五場3月30日上午10:30麥寮鄉農會2樓會議室（麥寮鄉麥豐村中山路119號）；第六場3月30日下午14:00褒忠鄉農會3樓會議室（褒忠鄉中民村自強路100號）；第七場4月1日上午10:30水林鄉農會5樓會議室（水林鄉水南村水林路47-1號）

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