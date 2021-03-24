行銷雲林農產「超賣」力　縣府大廳直播秀號召網友來＋1

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為行銷雲林鳳梨及「雲林良品」，今(24)日與電視購物專家庫炫女王，在縣府親民大廳舉辦直播秀，除直播主與農業處長吳芳銘處長共同推銷叫賣之外，雲林縣零瘦肉精聯盟陞煇食品更帶來獨門特級霜降肉，也邀請2020年雲林滷肉飯冠軍元長神級滷肉飯創辦人阿憲師，現場示範製作豬肉鳳梨創意料理。

▲雲林縣政府為行銷雲林鳳梨及「雲林良品」，今日與電視購物專家庫炫女王，在縣府親民大廳舉辦直播秀。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府今日在縣府一樓大廳舉辦的網路型電視購物秀，除了線上直播外，到雲林縣政府洽公的民眾也可以在現場一同參與，透過網路與科技，打破「第四面牆」，讓線上線下串聯，創意提升買氣。農業處長吳芳銘也跟著「撩落去」，親自當起叫賣哥，一起幫農民賣鳳梨。自4月15日起供應，個人少量訂購請可到雲林良品電商平台訂購。



農業處長吳芳銘表示，雲林縣所產鳳梨將於4月中旬即將採收，縣府為協助農民解決產銷困境，積極開拓內外銷通路，今天更與直播主共同行銷雲林鳳梨，也把雲林西螺米「穗美人」、「陞煇食品」零瘦肉精豬肉、「神級滷肉飯」滷肉包、蜂蜜、地瓜等雲林良品介紹給線上消費者，讓民眾對雲林縣打造的「雲林良品」品牌有更多的認識。

雲林縣長張麗善提到，昨（23）日第三度親上東森購物《東森農場》LIVE節目，力推精選組合的「台全牧場 雲林快樂豬」，不僅內含戰斧豬排，豪邁大器，買再送一包五花肉條開放體驗，售價1,080元，東森購物董事長王令麟再加碼回饋50%東森幣相挺，換算下來，賺到的價格優惠划算，開賣後，吸引大批會員搶下單，造成熱烈搶購。

張麗善也提到，很感動東森購物、東森農場可以直接幫助小農，讓小農不只是用心耕種、栽培，更重要的是有一個好的行銷管道，東森就是一個最好的通路，可以讓全國各地觀看東森購物台，進而買到最棒的食品。為雲林縣的農產品衝出不錯的銷售量，很多果農對東森購物表示感謝，後續也希望還有機會和東森一起合作，將更多好物包括蒜頭、蕃薯、鳳梨等推廣出去，小農只要用心把品質顧好，其他就交給縣政府和業者，一起幫他打開通路。

▲張麗善23日第三度親上東森購物《東森農場》LIVE節目，力推精選組合的「台全牧場 雲林快樂豬」，東森購物董事長王令麟再加碼回饋50%東森幣相挺，造成熱烈搶購。（圖／記者徐文彬攝）



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