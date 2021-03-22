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雲林翁領307萬送孫子當獎金　被誤會遭詐騙！警當保鑣送返家

▲斗六一名老翁提領307萬現金給孫子當獎金，行員怕是遭詐騙，通報警方查證後，將老翁及307萬現金護送到家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六一名老翁提領307萬現金給孫子當獎金，銀行行員怕是遭詐騙，通報警方查證後，警方將老翁及307萬現金護送到家。（圖／警方提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市日前一名老翁前往銀行提領307萬鉅款，銀行行員擔心其老翁遭到詐騙，因此通報警方到場協助。斗六派出所員警趕赴現場瞭解後，老翁表示提領款項是要送給孫子的獎金，警方經向老翁家屬聯繫確認真的要送給孫子的，警方以安全考量一路護送老翁返家，家屬對於警方貼心的協助深表感謝。

雲林縣警察局斗六警分局指出，日前接獲銀行轉報有一名老翁要提領鉅款，銀行行員擔心老翁是否遭詐騙，向警方請求協助，員警到現場瞭解時，老翁向警員表示提領款項是要送給孫子的獎金。警方再向老翁家屬聯繫確認後確實有此事而非遭到詐騙，便向老翁表示可以用匯款方式比較安全，但老翁堅持要提領現金，基於安全考量，警方一路護送其返家。

斗六派出所所長廖錦燦表示，民眾至金融機構提存現金時，可隨時提出護鈔申請，「護鈔不限資格、金額」，有警在旁協助，既可靠又安心，同時也建議民眾如有大額款項移轉，應儘量以轉帳劃撥或匯款方式辦理，可省去不必要的麻煩。

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