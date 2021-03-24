雲林「誠實商店」又遭竊　環保局怒了！公布畫面怒搜賊

▲雲林斗六環保誠實商店再度發生遭竊事件，雲林縣環保局也怒了，今公布竊賊畫面，希望協助警方儘速逮賊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林有「環保傻子」之稱的沙發師傅謝彣達，致力推動廢電池回收工作，2、30年手作小沙發當獎勵品讓民眾兌換，去年曾短時間遭竊5次，讓謝彣達無奈喊「小偷不要再來光顧！」。未料不到半年，再度發生遭竊事件，雲林縣環保局也怒了，今公布竊賊畫面，希望協助警方儘速逮賊。

謝彣達年近60經營沙發窗簾行，20多年前投身推動廢電池回收工作，為增加民眾回收動機，他把做沙發、窗簾的剩布及木材做成精美小沙發提供民眾持廢物兌換。謝彣達設在環保局旁的「自助誠實良心商店」是全國第一間廢電池回收站，早期為方便民眾兌換，把小沙發放在停放在路旁的小貨車上，因經常遭竊，在環保局協助下才落成超迷你「小店面」。

▲雲林縣環保局也怒公布竊賊畫面，希望協助警方儘速逮賊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣環保局指出，誠實商店又遭竊，環保局公布竊犯照片，請大家幫忙抓竊犯，雲林縣沙發師傅謝先生，深知廢電池對環境破壞嚴重，持續推動廢電池回收工作。利用閒暇時間將窗簾的剩布及沙發木材做成精美小沙發，當獎勵品讓民眾兌換。為方便民眾兌換，誠實良心商店不曾關門，不定期幫巡店、補貨，也有熱心人士提供商品供民眾兌換。

▲斗六環保誠實商店再度發生遭竊事件，雲林縣環保局公布竊賊畫面。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

環保局因去年誠實商店遭竊後，損失的財產包括現金、小沙發、廢電池及光碟片等物品，主動於誠實商店加裝「自動感應電燈和監視鏡頭」，這次錄到竊犯影像，決定公布照片，請大家幫忙尋找可疑人士。

環保局說明，此次遭竊已向斗六派出所報案，請求警方協助逮捕嫌疑犯，呼籲大家如有發現可疑人士，主動告訴我們線索。並再度呼籲民眾，環保工作需要大家共同努力推動

▲電池回收桶遭竊賊破壞搜刮一空。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林斗六環保誠實商店再度發生遭竊事件，雲林縣環保，今公布竊賊畫面，希望協助警方儘速逮賊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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