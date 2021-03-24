薯條控快+1！拿坡里打造「薯條披薩」限時吃　搭配特製肉醬太罪惡

▲拿坡里推全新美國瘋脆薯披薩。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

薯條控吃不停！繼漢堡王的獵奇「薯條巧克力聖代」後，人氣速食品牌「拿坡里」也打造最新力作「美國瘋脆薯披薩」，現炸脆薯搭配特製蕃茄肉醬，再放以墨西哥辣椒點綴，最後灑上濃郁起司進行烘烤，薯條新吃法絕對要入手，即日起至4月27日限時登場。

▲▼現炸脆薯搭配特製肉醬還放了墨西哥辣椒增添口感。



拿坡里重磅推出全新限定聯名「美國瘋脆薯披薩」，選用美國進口馬鈴薯製成現炸脆薯放在披薩當中，並搭配特製的番茄肉醬及滿滿起司，還放了墨西哥辣椒、美乃滋點綴，每一口都能吃到豐富又濃郁的層次，即日起至4月27日於全台門市限時開吃。

▲麥當勞大麥克系列限時回歸。

另，麥當勞年銷千萬顆的「無敵大麥克」也在近日重磅回歸，以4層多汁牛肉搭配新鮮生菜、酸黃瓜，最後淋上獨家醬料，每一口都讓人欲罷不能，之後更以培根入堡變身「培根大麥克」，使用雙層牛肉加上煙燻厚切培根搭配大麥克醬，再次掀起話題，把握最後1周搶吃這經典美味。

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