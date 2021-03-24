大陸用疫苗利誘巴拉圭與台斷交　吳釗燮嗆：中國疫苗還沒通過認證

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

外交部拉美司長俞大㵢日前表示，巴拉圭政府已經聲明，有關中國或中國疫苗廠商代表、仲介商，以與台灣斷交作為取得疫苗的提案感到存疑，且毫無正當性，並有損巴拉圭國家主權。對此，外交部長吳釗燮24日表示，中國的疫苗還沒有經過WHO認證，「要打中國疫苗應該是自求多福」。

俞大㵢23日表示，巴拉圭外交部指中國疫苗廠商以跟台灣斷交作為取得疫苗條件，毫無正當性並有損巴國主權；疫苗取得攸關性命，不該淪為政治操作工具或手段。

吳釗燮24日赴立法院外交及國防委員會報告業務概況，並備質詢。他在會前受訪時表示，有關中國利用疫苗擴大國際影響力，在過去這段時間大家看得非常清楚，首當其衝的就是台灣的友邦巴拉圭，但國際社會也看的非常清楚，「中國承諾的跟是不是能夠DELIVER之間有所落差」。

吳釗燮舉例，有中國人士想要透過阿根廷，提供巴拉圭1400萬劑中國疫苗，「可是中國答應阿根廷的300萬劑疫苗都沒有到，怎麼有辦法提供巴拉圭這麼多疫苗」，在這一輪的炒作之後，反而讓巴拉圭發現中國的承諾是空洞的，是對巴拉圭不利的、有損他們的主權。

吳釗燮也說，甚至是在巴拉圭國內的示威抗爭事件，看起來都有中國影子在後面，所以看起來中國在這陣子的疫苗外交，讓世人看到他的真面目，而且中國疫苗還沒經過世界衛生組織（WHO）的認證，「要打中國疫苗應該是自求多福」。

此外，由於台灣與帛琉間的旅遊泡泡將於4月1日首航，交通部長林佳龍日前表示，疫後觀光偏向短期旅遊，旅行時間5小時內的國家有機會推動，同時透露新加坡、泰國都非常積極。

對此，吳釗燮則說，台灣現在只有跟帛琉談好旅遊泡泡，帛琉總統28日要到台灣，外交部也有安排與外交部、總統府、院長的相關行程，還有一些企業參訪，外交部會盡快將安排好的行程讓大家知道，有關其他國家的協商討論，外交部在沒有任何成果之前不會對外說明。

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