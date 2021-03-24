LIVE／今再配送7600劑AZ疫苗　陳時中最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24日）下午2點將召開例行記者會，由指揮官陳時中說明最新疫情及防疫或作為。台灣開打新冠肺炎AZ疫苗，陳時中也到台大醫院接種，事後透露有背部痠、發燒等反應。而指揮中心規劃今日再配送第二批疫苗，會配送7,600劑，會增加15家醫院。針對上述議題，預料記者會中將進一步說明。

國內前日展開新冠AZ疫苗接種，行政院長蘇貞昌與衛福部長陳時中上午到台大醫院打下全台第一針，陳時中事後透露覺得「背部痠痠的」，但也笑稱不知道是不是心理作用，他昨晚受訪時又自曝有輕微發燒最高測出37.4度，「打疫苗多少都有這樣的狀況，是正常反應。」

指揮中心首波配送4萬4500劑，分配時以各專責醫院回報的第1、2級風險等級擬接種人數做為依據，凡是願意接種人數超過500人的醫院，就有較高機會納入合約醫院。指揮中心今日會做第二次配送，增加15家院所，也就是從原來57增加到72家，第二次會配送大概7,600劑，加上第一次配送的4萬4500劑，預計今日配送量會達到5萬2100劑。

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▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計185,001例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含182,950例排除)，其中1,007例確診，分別為891例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、969人解除隔離、28人住院隔離中。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

此外，指揮中心也再次提醒，民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、人口密集機構、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場或市集、教育學習場所、休閒娛樂場所、宗教場所及活動時，請佩戴口罩，並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險。

