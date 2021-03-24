11歲男童家中上吊！父淚控班導「5天打孩子3次」　校長：絕對沒有

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸安徽西湖鄉近日發生慘烈悲劇，一名11歲留守男童在家中上吊自殺。事發後死者父親控訴，從兒子同學口中得知，時姓班導師常打罵兒子，「有同學說老師5天打我孩子3次，我的要求不高，就想還我一個真相！」

▲安徽西湖鄉近日發生慘烈悲劇。（圖／翻攝自紫牛新聞，下同）

綜合陸媒報導，事發於安徽霍邱縣城西湖鄉某村，19日當天11歲的樂樂（化名）在家中上吊，直到晚上祖母回到家才發現，可惜已經為時已晚。

▲對於兒子的死父親想要得到一個真相。（圖／翻攝自紫牛新聞）

據悉，樂樂是一名留守兒童，父母都在浙江杭州打工，平時與祖母相依為命。為了能常看看兒子，劉姓父親過年前買了一部手機給樂樂，但平時由母親保管，一家人時不時能夠視訊。

事發後，劉父百思不得其解，為何一向開朗的孩子會走上絕路？他去找了樂樂的同學打聽情況，卻意外得知兒子在學校遇到的暗黑情況，「孩子的同學說，老師5天打他孩子3次。」

對此校方是一概否認，稱這事學校一點責任都沒有，「時老師絕對沒有打罵小劉。」

▲樂樂與祖母在鄉下老家相依為命。（圖／翻攝自紫牛新聞）

報導指出，該所學校只有學生餐廳和操場有監視器，宿舍和教室裡則沒有安裝，孩子是否被打無法核實，劉父非常希望能和學校的相關人員進行溝通。然而校長被問到設備情況，例如是否安裝監視器時，立即掛斷了電話。

劉父表示，事發後校長或班導師，沒有一個人來家裡看望過，作為一名家長，心裡真的很難過。至於外界批評留守兒童的父母沒有盡到義務、不負責任，劉父無奈感慨，他們也不想這樣，可迫於生計實在沒有辦法，「這社會做家長的不出去打工，小孩拿什麼交學費，父母打工賺錢，不就是想讓小孩有更好的條件嗎？」

劉父最後表示，他別的其實也不想怎麼樣，既不想讓學校不好看，也不想讓自己難過，要求不高就是想跟學校溝通一下，「還我一個真相！」目前霍邱縣刑警大隊以及六安市相關部門已經介入調查，具體情況待官方通報。

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