上課聊天！國中男師賞巴掌　命令「躺下」怒踹15下…慘叫聲迴盪

▲學生。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友分享國中的故事，那時讀的是北部的某間私立國中，一名教文科的男老師，上課到一半的時候，因為同學在底下竊竊私語，便把他叫去講台前，還等不及學生開口解釋，老師一巴掌直接揮過去，還要求學生「躺下來」，然後老師開始用腳踩學生，前後大概有15下，全班同學都嚇壞了。

一名網友在PTT版上發文，20幾年前在北部念私立國中，一名教文科的老師在課堂上講到家裡的事情，說兒子有學習障礙，當時氣氛很嚴肅，然而，有一名同學在底下跟隔壁的竊竊私語，剛好被老師看到，便叫同學到講台前。

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老師開口問「剛剛在說什麼」，學生回答「我跟他借眼鏡布」，語畢，老師直接一巴掌打在學生臉上，還要他躺下，全班鴉雀無聲，沒有人敢發生任何聲音，「90幾公斤的壯碩老師，開始一邊踹、一邊踩我那同學，我同學每被踩一腳，身體跟頭就撞到旁邊的桌椅而發出慘叫」。

▲教室示意圖。（示意圖／取自Pixabay）

原PO補充，後來同學受了一些永久性的傷害，該名教師也被學校辭退，還賠了幾十萬的錢，「現在也當了爸爸，回頭看這件事，如果是我自己的小孩遇到這種事情，不知道該有多心痛」。

貼文一出後，許多網友回憶起學生時期的校園生活，「我71年次的，只能說那年代，這是日常」、「以前老師很兇呀，丟粉筆、板擦，然後你也不敢跟爸媽講」、「不意外阿，我國中也是上課打瞌睡，坐在第一排，結果桌子直接被老師踹開」、「以前都是藤條狂打打到斷掉飛出去」。