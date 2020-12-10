高雄恐怖女幼兒園長糾正坐姿　狠扯10秒...5歲男童右手慘斷骨

記者黃子倩／高雄報導

高雄大寮區一所幼兒園的陳姓園長，本身兼作教保員，卻遭到指控在今年5月份，暫代班導師職務管理學童秩序時，看到一名年約5歲的大班學童上課時，以身體前傾、後椅腳騰空的不良姿勢坐著，陳姓女園長為了管教，竟然不顧孩子反抗，涉嫌強行拉扯他的雙手，導致男童失去平衡座椅翻倒，雙方還持續手部拉扯僵持10秒，男童隔天就醫確診右手骨折，雄檢認為陳姓女園長沒有刻意扭轉男童雙手，並非有意傷害，依過失傷害罪將她起訴。

▲高雄大寮區一所幼兒園園長體罰學生，導致男童手部骨折。（圖／ETtoday資料照）

回顧這起事件，事發之後，男童父親持驗傷單向警方報案提告，並在高雄市議員邱于軒陪同下到議會陳情，控訴孩子被「折手」，高雄市教育局因此祭出幼兒園減招、社會局更開罰園方6萬元。

根據檢方調查，陳姓女子為大寮某幼兒園園長兼教保員，在今年5月14日上午11點多，在幼兒園1樓教室內，暫代班導師的職務管理秩序，當時看到5歲男童上課時身體前傾、後腳椅騰空，用不良姿勢坐著，陳姓園長當時想去糾正該名學童，先徒手拉住孩童的雙手，在命他把手離開桌面、手背在背後。

▲高雄大寮區一所幼兒園園長體罰學生，導致男童手部骨折。（圖／ETtoday資料照）

不過男童突然奮力抗拒，陳姓園長見狀沒有立刻鬆手，雙手拉住男童施力上提，而男童這時在在椅面上持續施力扭轉身體，最後失去平衡導致座椅翻倒，陳師仍持續拉提男童接近2秒，最後鬆手讓男童跌坐在地，雙方手部拉扯僵持將近10秒，之後男童回家覺得右手不舒服，隔天就醫，診斷出右手遠端橈尺骨折。

檢方表示，陳姓女園長應訊時指出，男童當下沒有表示手部不舒服，經過調閱監視器，可以看出男童與陳姓園長發生手布拉扯是因爲男童突然反抗，且陳姓園長雖然手部呈現施力上提的動作，但沒有將男童拉離椅面，施力力道應非猛烈，男童身體多次扭轉也是因為他在掙扎，園長於過程中並未刻意扭轉男童雙手，因此採信她稱「男童開始掙扎，怕鬆手會跌坐地面」。

檢方認為，陳姓園長辯稱：「男童掙扎，他不敢鬆手，怕鬆手男童會跌坐地面」等語並非虛言，且園長與男童間沒有任何仇恨，一旦他所照顧的孩童受傷，恐怕會遭受園方或者家長責備，甚至影響工作，認定她行為出於管教並非故意，依過失傷害罪起訴。

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