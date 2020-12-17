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國中宿舍傳偷嚐禁果！校長狂毆無辜少女逼認罪：不准說出去

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▲少女被校長逼認有和男同學在宿舍發生性關係。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲少女被校長毆傷並被迫寫下的悔過書。（圖／翻攝自紅星新聞）

實習記者陳妙津／綜合報導

山西省臨縣一所住宿制國中日前爆發男同學闖女宿舍愛愛的事件，校長認定一名國三少女涉及其中，竟在11月30日深夜單獨將少女叫入辦公室，以掐脖、賞耳光、拽頭髮、鐵棍毆打的方式逼問，強迫少女承認自己有和男同學發生關係，並寫下檢討書，事後校長還威脅少女不准聲張，否則後果自負，讓少女至今仍深陷陰影，不敢上學。

據《紅星新聞》報導，少女在深夜11點多被校長以早戀為由，叫到辦公室詢問，沒想到一進去就被校長狂毆辱罵，逼得她不得不承認有和男同學發生性關係，校長還一句句逼著少女寫下「發生關係的經過」，作為悔過之用，直到隔日0時許，少女才獲准回到寢室。

▲少女被校長逼認有和男同學在宿舍發生性關係。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲醫院檢查顯示少女處女膜完好，身上有多處挫傷。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲少女被校長逼認有和男同學在宿舍發生性關係。（圖／翻攝自紅星新聞）

少女曾一度在和媽媽視訊時，表示被校長毆打，但家長卻誤以為是正常管教而不以為意，直到12月2日少女返家後，媽媽才發現少女被打到走路一拐一拐，腿上、屁股嚴重瘀青，氣得找上當地派出所及教育局要說法，但都沒有獲得正面回應。而少女則被家屬帶到醫院驗傷，病歷資料顯示，少女處女膜完整，卻身患頭部外傷、外傷性耳鳴、全身多處挫傷，且家屬還稱「少女一度小便失禁」。

目前有關單位已經介入調查此事，少女媽媽不滿表示，有關單位和校方十多天來都沒有探視慰問，令人寒心。少女哥哥則表示，妹妹現在已經被嚇到無法上學，也不願意去醫院，雖然想幫找心理諮商，但妹妹整天昏沉，只願意和家人溝通，看到外人就會拿被子蒙住頭不說話，還時常在睡覺時嚇醒、渾身發抖，雖然校長曾提出賠償請求，但他們只希望校長能親自向妹妹道歉。

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