罕病童遭罰「鴨子走路」　縣府＋校方：再犯就停聘...人本基金會怒了

▲罕病男童右小腿肌肉單薄若需加以輔具才能行走。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義一熱愛桌球男童因罹患罕見惡性腫瘤「硬纖維瘤症」，長期需依賴輔具才能行走，但日前參與卻因練習結果未如預期被學校教練處罰，回家後身體不適，追問後才知道自己孩子在校遭體罰，讓家長相當痛心。家屬接受媒體訪問甚至直指學校體罰情況是常態，人本教育文教基金會知情後介入協助，卻遲遲未能得到具體回覆，孩童甚至沒陳述的機會，縣府及校方懲處僅輕描淡寫表示「再犯就停聘」。

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▲男童右小腿罹患惡性腫瘤「硬纖維瘤症」多次開刀及化療導致腿部肌肉較薄弱。（圖／記者翁伊森翻攝）

男童母親表示，男童因右小腿罹患惡性腫瘤「硬纖維瘤症」多次開刀及化療導致腿部肌肉較薄弱，甚至需要輔具才能協助行走，但愛好打桌球的他，卻因為4月底、5月初社團內部練習與校內社團比賽，跟其他未能擠進前三名的同學都被教練罰做「開合跳」及「鴨子走路」，加以輔具部段摩擦男童腳部的疼痛感，再則鴨子走路本就是教育部明定體罰項目，學校卻放任教練用來當作「社團遊戲」。

▲男童右小腿多次開刀。（圖／記者翁伊森翻攝）

縣府教育處代理處長李美華表示，初步調查發現與家長認知有差距，將請調查違反相關規定將予以罰，至於違反規定將由外聘人員協助釐清，該教練已辦離任，將追究相關人員責任。

人本教育文教基金會表示，依據教育部「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，鴨子走路本就是特定身體動作之體罰，體罰行為規範上24小時內就必須通報，但學校則在72小時才通報，實在令人不解。6月初基金會發函通知縣政府，拖了3個月未得到回覆，該會9月初轉發函改縣教育處長，9月中才得到回應，得到的回應是再犯就停聘，實在讓人搞不清楚教練行為到底是不是體罰。

人本表示，家屬及孩童至今也未曾接獲調查通知，完全沒有陳述及自白機會，單純僅有教練單方面被調查，未來希望學校未來能加強巡堂機制，也能明確將查處結果回覆給家屬知曉。