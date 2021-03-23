如何佔據整座公園　桃園這對男女只憑「日常」就辦到了！

▲桃園市龜山區天幕廣場最近遭一對男女街友佔用，屢屢在深夜飲酒喧嘩引發居民熱議。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區天幕廣場啟用後成為在地居民休閒運動好去處，但今年以來有居民向警方反映，一對平均約60歲街友長期佔用不說，還在深夜飲酒大聲喧鬧，區公所接獲居民陳情後，23日配合龜山警方進行勸離，2名街友聲稱願意搬離，但身上沒錢無法移動至他處，員警自掏腰包代為支付小黃費用至鄰近桃園區投靠友人，後續由區公所連繫社會局做後續關懷安置作業。

▲桃園市龜山警分局員警23日協調街友收拾私人物品，離開天幕廣場投靠友人。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指出，這對街友都姓林，男的約63歲，女的約57歲，今年初以來，入夜後都會在天幕廣場席地而睡，白天則撿拾資源回收物賺些零花錢，但常常在深夜飲酒喧嘩，搞得居民因安全疑慮不敢進入天幕廣場，形同天幕廣場被2人佔用。

▲桃園市龜山警分局員警23日協調街友收拾私人物品，搭上小黃投靠桃園區友人安置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山區公所多次接獲居民陳情，23日中午，公所工務課人員會同龜山派出所員警到場關心，建議因天候驟寒，擔心2名街友年齡已大恐無法適應驟寒天氣，建議到有屋簷遮蔽處所安置。街友則聲稱，因與家人相處不睦才居無定所到處遊蕩，身上因沒錢也無法移動至他處，員警好心勸導並自掏腰包提供計程車費用，2人聯繫住在桃園區友人，有人願意提供處所讓他們居住，2人收拾行囊後搭上小黃離開。



龜山警分局表示，後續會加強龜山區公所旁天幕廣場周邊巡邏，以維護居民安全，另外，公所也將聯繫市府社會局對2街友後續關懷安置事宜。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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