流落街頭又中風…他遇上「這群人」送上團圓飯　淚喊好幸福

▲人安基金會同仁夜訪送禮給街友們。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑／台北報導

每年農曆春節前夕，我們都會打包行囊帶著滿滿的年禮回家過年，但社會上有一群人仍流落街頭，無法飽餐一頓。往年人安基金會都會舉辦的「寒士吃飽30」，但因今年肺炎疫情擴大，因應防疫原則，尾牙宴取消改為送禮到家，讓街友們也能繼續感受到溫暖。

▲無論街友在城市任何地方，基金會義工都會將禮物送到他們手中。（圖／記者黃彥傑翻攝）

40歲阿明，因中風後導致右半邊行動不便，只能靠著舉牌之類的零工維生，收到愛心年禮及應急紅包的他，直呼：「被關心的感覺好幸福」；睡在收攤的菜市場的阿成收到紅包表示：「好像回到小時候過年」；接受到愛心餐券的阿心媽媽感謝基金會每個年節的祝福，讓她們不孤單，支持她們繼續為生活奮鬥打拼。

▲基金會員工夜間發送愛心年禮及紅包。（圖／記者黃彥傑翻攝）

今年因受疫情影響，經濟不景氣，雖然無法延續辦桌宴的傳統，社會上善士們仍不吝照顧街友，提供新的服務形式，將一人份的團圓飯送至街友們的手中，無論他們在城市的各個角落，讓流浪朋友也能收到這份歲末祝福。基金會希望各界善心人士「疫起愛心接力」，讓街友一個人的團圓飯，也能感受社會溫馨，鼓勵牛年持續努力向上爬！