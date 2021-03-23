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老牌窗簾公司逃稅16年欠稅800餘萬　負責人脫產當庭管收

▲桃園市某窗簾公司江姓負責人涉嫌逃漏稅多達800餘萬元未繳，法務部執行署桃園分署查出該公司企圖脫產逃稅，22日向桃園地院聲請管收獲准。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市某窗簾公司江姓負責人涉嫌逃漏稅多達800餘萬元未繳，法務部執行署桃園分署查出該公司企圖脫產逃稅，22日向桃園地院聲請管收獲准。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市某知名窗簾公司因漏開發票逃漏稅捐，國稅局查出江姓負責人逃漏稅多達800餘萬元，經法務部行政執行署桃園分署多次催繳，江仍不積極處理，反將公司名下房產、車輛移轉給家人後企圖脫產，最後還申請解散，桃園分署22日向桃園地院聲請管收獲准，江姓負責人被當庭准予管收。

江姓男子在桃園地區開設窗簾家飾公司已10餘年，因涉嫌長期漏開發票逃漏稅，經財政部北區國稅局桃園分局於2016年9月間陸續移送法務部行政執行署桃園分署執行，迄今仍有約800萬餘元欠稅未繳納，桃園分署調查後發現，該窗簾公司在獲悉欠稅後，進行連串且密集性脫產行為，經通知江姓負責人到場說明，但仍未提出具體清償逃漏稅方案。

桃園分署指出，江姓負責人被國稅局調查從2011年至2014年逃漏稅捐之情事，為逃避被強制執行，陸續將公司名下2棟房子出賣給江之岳母，岳母買下房子後經過約2年時間，再把房子贈與給江妻，其妻在2015年另外成立一家窗簾公司，這2間房子現在作為窗簾公司之店面，對外仍以窗簾之名稱對外招攬業務，公司名下的車輛也接連過戶給江的哥哥、妻子等親人。

原本擔任窗簾公司負責人近16年的江姓男子，則在2016年1月間卸任，並將負責人變更為其高齡70餘歲的父親，隨後數個月內，該窗簾公司就申請解散登記，企圖以脫產方式逃漏高達800餘萬元逃漏稅。

桃園分署22日向桃園地院聲請管收江姓負責人，法官一度對於江一連串脫產行為直言看不下去，江的委任律師當庭以其患有疾病不適遭管收等理由提出抗辯，但法官審酌桃園分署提出相關事證資料，並未採納律師提出的抗辯說詞，法官最後仍裁定准予管收。

桃園分署表示，對於拒不繳納欠稅且有脫產行為之義務人，當依法強力執行，必要時將向法院聲請管收，以確保國家公法債權之實現，以維護社會公義。

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