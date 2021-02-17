　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南男外出打拚盤纏用盡　東警供車資助返鄉…讓他落下男兒淚

▲東港警分局東濱派出所所長蘇俊德、警員程崇育2員買車票、提供車資幫助林男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東濱派出所長蘇俊德、警員程崇育，買車票、提供車資幫助林男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台南市林姓市民外出找工作而顛沛流離，沒有收入，淪為街友，身上剩下幾枚硬幣所帶現金已花光，很想回家，沒有錢買車票，在屏東縣東港車站旁超商前徘徊，被民眾發現報警，警方趕往了解，獲悉上情，幫忙購買車票，提供車資，讓他順利返家，他感動落淚，頻頻向警方致謝。

東港分局東濱派出所所長蘇俊德、警員程崇育2員，於16日擔服巡邏勤務時，接獲民眾報案稱有一老翁在東港鎮中山路便利商店前需要協助。

兩員獲報前往處理，發現65歲的林姓男子眼眶泛紅，面有難色，哽咽向警方表示「過年想家了!」。

經了解，他原單身住在台南市將軍區，因外出找工作而顛沛流離，原打算離鄉打拚，因年紀已大，找不到工作，當時外出所攜帶的現金只剩下口袋僅剩幾枚銅板硬幣，過年期間更淪為街友，露宿公園，因實在是想家了，故在公車站外便利商店前徘徊，不知如何是好。

蘇、程兩員獲悉內情後，立即購買前往火車站的公車票，並提供返鄉車資，協助他返回台南家鄉，讓他當場感動落淚，頻頻向警方點頭致意，感謝警方適時伸出援手相助。

分局長林文煜肯定同仁在民眾有困難時盡其所能給予關懷和協助，讓他們感受到溫暖與愛心，並期望每位同仁都能秉持著同理心與關懷民眾的熱忱，讓愛心深植於轄區每個角落。

▲Her今天推出歐舒丹經典護手霜30ml X 2入，原價800元，特價499元

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
街頭追殺紅車曝光！「血掌」印大燈上　保險桿撞到爛
女星沒工作放1年長假「移居台灣」　 1張照洩香港機場慘況
31歲男遭追殺原因曝光！　參加完「性愛趴」被捅心臟輾死
快訊／8縣市「10°C↓低溫特報」　強烈冷氣團南下越晚越冷
強運爸「怎麼刮都中獎」！　8特徵曝：比台積電好賺

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南巡守大隊長贈「勤務包」放隨身防疫品　強化員警執勤防疫安全　

台南男外出打拚盤纏用盡　東警供車資助返鄉…讓他落下男兒淚

雲林古坑民宅氣爆竄濃煙　一樓樓梯口驚見焦屍

黑衣婦大年初四怒甩金紙+轉頭碎念　鹿港天后宮錯愕

白燈籠高掛「奠」原因曝！全台10大鬼屋員林醫院　地留紙錢燒痕

美女檢察官國畫高手！楊翊云善繪國畫　辦案心細押7盜

只為看見受保護對象正向轉變　家防中心陳玲容獲「紫絲帶獎」

帥氣新機車首駕「顧路」　女警追問：沒油？小情侶「電動的啦！」

新北秘境踏青訪古賞美景　探訪三安、卯澳農再社區

新北登記代轉服務簡政便民再升級　稅捐處書表代轉通報服務

排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！

勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

五月天改編「搖滾版《Mojito》」！　阿信「杰倫Key很高」…蕭敬騰吐槽：是早期

超跑違停黃網線放紙條+紅包求情　花蓮警連開「3張罰單」反送車主

拾荒婦遭撞「卡車底拖行650m亡」 駕駛辯沒看見...警怒：你有良心？

超嗨狗狗「咬著點火鞭炮」狂奔　炸完家裡炸狗窩！網驚：虎爺？

彰化女大逆向100公尺「4車嚇歪」 貨車煞不住追撞！她竟迴轉肇逃

台南巡守大隊長贈「勤務包」放隨身防疫品　強化員警執勤防疫安全　

台南男外出打拚盤纏用盡　東警供車資助返鄉…讓他落下男兒淚

雲林古坑民宅氣爆竄濃煙　一樓樓梯口驚見焦屍

黑衣婦大年初四怒甩金紙+轉頭碎念　鹿港天后宮錯愕

白燈籠高掛「奠」原因曝！全台10大鬼屋員林醫院　地留紙錢燒痕

美女檢察官國畫高手！楊翊云善繪國畫　辦案心細押7盜

只為看見受保護對象正向轉變　家防中心陳玲容獲「紫絲帶獎」

帥氣新機車首駕「顧路」　女警追問：沒油？小情侶「電動的啦！」

新北秘境踏青訪古賞美景　探訪三安、卯澳農再社區

新北登記代轉服務簡政便民再升級　稅捐處書表代轉通報服務

台南巡守大隊長贈「勤務包」放隨身防疫品　強化員警執勤防疫安全　

台銀預估「今年景氣會更強」　董事長：因為都熬過來了！

米蘭達斗山熊改穿57號　投入春訓笑開懷

雲端最前線／陳時中開工談疫苗 民進黨2022挑戰嚴峻？

品木宣言5件組超低價799元！靈芝水、粉刺吸塵器通通有

今年首颱杜鵑將生成！鄭明典貼1圖喊：特別　最新模擬路徑曝

FIBA還要硬辦？　以色列2人確診、約旦落地驗出10人染疫

特斯拉壓下奧迪成為第四大豪華車廠！去年北美就賣了20萬台新車

「台灣人民憤怒爆表」　江啟臣：828是反萊豬最後一哩路

美名嘴建議葛瑞芬回快艇　灌籃王若願買斷「多隊有興趣」

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

地方熱門新聞

行車糾紛演變打人毀車警逮3人

帥氣新機車首駕「顧路」熱心女警追問：沒油？

白燈籠高掛奠！10大鬼屋員林醫院　地留紙錢燒痕

美女檢察官國畫高手！辦案心細押7盜

雲林古坑民宅氣爆　樓梯口發現焦屍

嘉義「恐怖喪屍」定時等車　影片超驚人

「泡麵土地公」變垃圾山！上萬紙碗堆滿地

冠軍茶農：盼桃園邱市長上任後重視茶文化　

高市家防中心陳玲容獲「紫絲帶獎」

黑衣婦大年初四怒甩金紙　鹿港天后宮錯愕

新北探訪三安、卯澳農再社區

台南養生館暗藏春色6人送辦

福斯新車款送第五年延長保固及首次保養

黃偉哲大年初五溫馨慰勞

更多熱門

相關新聞

台南命案內幕曝　死者毒趴躲警遇仇家

台南命案內幕曝　死者毒趴躲警遇仇家

台南安平16日晚間發生凶殺命案，31歲王姓男子遭人刺傷，攔車逃跑仍沒有躲過死劫。據悉，王男原本是要躲避警方查緝性愛毒趴，卻在途中遇上仇家並持刀劃傷角頭小弟，才會引來殺機，最終命喪停車場。

台南殺人案　奪命車留清晰血掌印

台南殺人案　奪命車留清晰血掌印

台南市街頭殺人案疑兇嫌中有人也受刺傷

台南市街頭殺人案疑兇嫌中有人也受刺傷

屏東5車追撞　7傷1男昏迷

屏東5車追撞　7傷1男昏迷

男大生遊台南捲命案　被逼三貼幫思者逃亡

男大生遊台南捲命案　被逼三貼幫思者逃亡

關鍵字：

屏東東港警察街友車票台南

讀者迴響

熱門新聞

台南男最後一口氣　求路人打給妻子

懷孕正宮答應一夫多妻9年！要求「看老公和小三嘿咻」

美熟女快閃下海40天撈40萬！200男客對戰無人撐過5分鐘

連假40萬人上當！點開見端火鍋滑倒崩潰

鄭人碩放閃遭酸「狗男女」　小薰罕見回應！

男大生遊台南捲命案　被逼三貼幫思者逃亡

國產車「噴撞2000萬勞斯萊斯」　網嚇歪

台南男攔路人機車求救　三貼逃跑仍遭刺死

老公在家裝攝影機！拍到「辣妻躺公公大腿」親密動作

李靖遭性騷退演藝圈　改行賣水果

國道8連撞勞斯萊斯害的！夾殺慘狀曝

8歲童閹掉求當太監　醒來清朝滅亡了

旗袍妹一脫黑絲襪「連續走光2次」

停車被擋！霸氣賓士女「拆車牌」

塞車到厭世　驚見汪隔空軍備競賽

更多

最夯影音

更多
排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！

排停車場遇插隊...副駕妹子爆氣 機關槍式狂砲：智Ｘ去嚕壁啦！
勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

勁寶勾住Ella脖子「嘟嘴猛親」！　賴解孵一旁吃醋推開：你夠了ＸＤ

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

臨停擋入口遭「神級倒車」封印　卡緊緊進退兩難！車主道歉：厲害

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

傲嬌爸溜進女兒房間飆罵「起床」 下秒看見軟爛貓貓主子露姨母笑

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

南投「泡麵土地公」旁堆出垃圾山　每天吃300箱...上萬紙碗清到崩潰

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面