台南男外出打拚盤纏用盡　東警供車資助返鄉…讓他落下男兒淚

▲東濱派出所長蘇俊德、警員程崇育，買車票、提供車資幫助林男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台南市林姓市民外出找工作而顛沛流離，沒有收入，淪為街友，身上剩下幾枚硬幣所帶現金已花光，很想回家，沒有錢買車票，在屏東縣東港車站旁超商前徘徊，被民眾發現報警，警方趕往了解，獲悉上情，幫忙購買車票，提供車資，讓他順利返家，他感動落淚，頻頻向警方致謝。

東港分局東濱派出所所長蘇俊德、警員程崇育2員，於16日擔服巡邏勤務時，接獲民眾報案稱有一老翁在東港鎮中山路便利商店前需要協助。

兩員獲報前往處理，發現65歲的林姓男子眼眶泛紅，面有難色，哽咽向警方表示「過年想家了!」。

經了解，他原單身住在台南市將軍區，因外出找工作而顛沛流離，原打算離鄉打拚，因年紀已大，找不到工作，當時外出所攜帶的現金只剩下口袋僅剩幾枚銅板硬幣，過年期間更淪為街友，露宿公園，因實在是想家了，故在公車站外便利商店前徘徊，不知如何是好。

蘇、程兩員獲悉內情後，立即購買前往火車站的公車票，並提供返鄉車資，協助他返回台南家鄉，讓他當場感動落淚，頻頻向警方點頭致意，感謝警方適時伸出援手相助。



分局長林文煜肯定同仁在民眾有困難時盡其所能給予關懷和協助，讓他們感受到溫暖與愛心，並期望每位同仁都能秉持著同理心與關懷民眾的熱忱，讓愛心深植於轄區每個角落。

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