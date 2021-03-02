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桃園男強忍腹痛騎車就醫　途中「撐不住了」警車搶命送急診

▲桃園市洪姓男子前天晚間強忍腹部劇痛騎車前往林口長庚醫院掛急診，但後來無法忍受，向路旁警車求助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市洪姓男子前天晚間強忍腹部劇痛騎車前往林口長庚醫院掛急診，但後來無法忍受，向路旁警車求助。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園洪姓男子2天前腹痛，他忍痛騎車要前往林口長庚醫院掛急診，但行經龜山區振興路時已受不了，停在路旁向巡守隊求助，巡守隊趕緊向龜山警分局求助，員警到場後見洪男冒冷汗，用巡邏車火速送醫，經急救後挽回一命，家屬事後向警方致謝，感謝及時救回洪男性命。

龜山警分局指出，58歲的洪姓男子28日晚間腹部疼痛，他忍痛騎車要往林口長庚醫院掛急診，但騎至龜山區振興路時，痛到受不了，轉向舊路里巡守隊求助，整個人癱軟在路旁，巡守隊員趕緊向附近大埔派出所求助。

▲桃園市洪姓男子前天晚間強忍腹部劇痛騎車前往林口長庚醫院掛急診，龜山警分局員警緊急開巡邏車送往醫院救治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市洪姓男子前天晚間強忍腹部劇痛騎車前往林口長庚醫院掛急診，龜山警分局員警緊急開巡邏車送往醫院救治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大埔派出所所長黃龍泰、警員簡偉呈趕抵後，認為情況緊迫，若再通知救護車到場，洪恐難以支撐，擔心延誤就醫時機，立即以巡邏車護送洪至林口長庚醫院急救，經急診室醫護接手治療後，洪男幸運挽回性命，院方通知家屬前往照顧。

家屬向員警透露，洪先前才在林口長庚醫院進行切除腫瘤手術，尚在恢復期，當天因身體疼痛不已才勉強騎車至醫院就醫，非常感謝員警及時伸出援手，救回洪男一條性命。

►「即日起，我退出老化黨。」

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