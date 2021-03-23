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限期30天歸還國有！　黨產會：救總不當取得近9億元財產

▲▼黨產會認定救總為國民黨附隨組織，要求救總在30天內將不當財產歸還國有。（圖／黨產會提供）

▲黨產會認定救總為國民黨附隨組織，要求救總在30天內將不當財產歸還國有。（圖／黨產會提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

黨產會2020年9月認定社團法人中華救助總會（救總）為國民黨附隨組織，凍結現有財產新台幣13億元；黨產會23日再度召開記者會，說明救總不當取得財產應移轉國有，也要求救總於30天內移轉所列出高達新台幣8億352萬元的不當財產歸還國有。

黨產會23日召開記者會，說明救總不當取得財產。黨產會表示，救總是由國民黨奉前總統、國民黨總裁蔣中正指示籌備，於1950年4月4日以「中國大陸災胞救濟總會」名稱成立，1991年間更名為「中國災胞救助總會」，再於2000年更名為「中華救助總會」，黨產會於2020年9月22日召開第98次委員會議決議，認定救總國民黨附隨組織。

▲▼黨產會認定救總為國民黨附隨組織，要求救總在30天內將不當財產歸還國有。（圖／黨產會提供）

黨產會指出，救總自成立之初，人事費、事務費乃至於辦公處所即由國家負擔，從事工作多涉及兩岸、軍事及國防等國家機敏任務，國民黨藉當時執政優勢，混淆政黨與國家間分際，將國家核心任務交付救總執行，給予高額政府補助，並使救總以民間組織身分，取得影劇隨票附勸大陸救濟金、勞軍救災捐款、鑽石救災獎券收入、一人一元捐獻運動捐款、中央銀行支付利息、美援經費及國際協款等，有違政黨本質並悖於民主法治原則。

黨產會表示，救總歷年雖有取得國內外捐款等正當收入，但遠低於其支用金額，可認該正當收入已花用殆盡。

黨產會提及，處分書送達的次日起30天內，救總應移轉含土地3329坪、建物4318坪、車位349坪等不動產為中華民國所有，每年可收年租金約新台幣4900萬元，公告現值高達新台幣8億352萬元。

另外，黨產會說，救總應移轉「一人一元捐獻運動之捐款及中央銀行支付之利息」新台幣3425萬1630元及美金75萬元為國有，並追徵其所獲新北市土城市頂埔段溪頭小段54-2地號土地徵收補償金新台幣579萬3018元，總計約新台幣6147萬4863元。

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▲▼黨產會認定救總為國民黨附隨組織，要求救總在30天內將不當財產歸還國有。（圖／黨產會提供）

▲▼黨產會認定救總為國民黨附隨組織，要求救總在30天內將不當財產歸還國有。（圖／黨產會提供）

▲▼黨產會認定救總為國民黨附隨組織，要求救總在30天內將不當財產歸還國有。（圖／黨產會提供）

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