江啟臣稱「歷史應該解密」　黨產會：期待國民黨提供完整黨史

▲黨產會11日喊話國民黨。（圖／翻攝自Facebook／帳號名稱）

記者蘇晏男／台北報導

12月10日是國際人權日，國民黨主席江啟臣當天上午親赴國家人權博物館參訪，並強調，國民黨必須很謙卑、很坦誠面對白色恐怖的錯誤，歷史應該解密，真相應該公開。對此，不當黨產處理委員會11日表示，期待本會下次再請國民黨提供資料的時候，貴黨能夠體察江啟臣對轉型正義的期待，迅速地提供完整史料檔案。

「作為威權時代唯一的執政黨，中國國民黨必須要很謙卑、很真誠的去面對白色恐怖的錯誤」，江啟臣10日受訪時說，尤其對於這些政治受難者的前輩及其家屬，國民黨更有必要展現謙卑、反省的態度，歷史必須解密、真相必須要公開，才有可能和解，沒有永遠保密的歷史，也沒有不能解密的歷史，更沒有不能公開的真相，所以歷史應該解密，真相應該公開。

對此，黨產會表示，本會對於江啟臣終於體悟到歷史檔案公開的重要性感到欣慰，不過他可能忘了，國民黨也保留為數眾多的珍貴黨史資料，足以解釋國民黨如何累積鉅額黨產。

黨產會也說，期待下次本會再請國民黨提供資料的時候，貴黨能夠體察江啟臣對轉型正義的期待，迅速地提供完整史料檔案給本會喔。

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