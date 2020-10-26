小英基金會被指「附隨組織」　民進黨嗆吳怡玎：做賊喊抓賊

▲立委吳怡玎。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委吳怡玎26日在立法院司法及法制委員會質疑，小英基金會去年接受民進黨捐贈1100萬元，總統蔡英文也以個人名義捐贈200萬元，顯示經費、人事受民進黨控制，符合附隨組織定義，呼籲黨產會調查。對此，民進黨表示，全力配合黨產會調查，也提醒藍委別賊喊抓賊。

民進黨發言人顏若芳表示，《政黨及其附隨組織不當取得財產條例》相關的規定非常清楚，民進黨及相關組織沒有所謂的「不當取得財產」，對於黨產會表示將啟動調查，民進黨必會全力配合，相信事實絕對經得起調查檢驗。

▲民進黨發言人顏若芳。（資料照／記者周宸亘攝）

民進黨法律顧問、律師黃帝穎表示，尊重黨產會職權，也強調黨產條例明文規定，政黨不當取得財產「指政黨以違反政黨本質或其他悖於民主法治原則之方式，使自己或其附隨組織取得之財產」，民進黨是民主政黨，不像國民黨戒嚴時代威權統治黨國不分，黨產多到全球譁然，國民黨自己無能處理不當黨產，就隨便指控其他政黨，明顯不符民主國家政黨應有的負責態度。

顏若芳說，倒是要提醒國民黨的立委，不要「見笑轉生氣」、「做賊喊抓賊」，應勇於面對國民黨自己「不當取得黨產」的問題，勿再用魚目混珠的方式，來轉移問題的焦點，徹底地落實國民黨前主席馬英九、朱立倫，及現任主席江啟臣宣示「黨產歸零」的承諾。

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

小英基金會透過聲明表示，基金會營運資金自成立起，都來自社會各界及總統蔡英文以競選費用補助金捐助，並無不當黨產條例第5條規定的不當取得之財產，相關經費也一切依法申報在案。

小英基金會強調，不當黨產問題，攸關民主制度健全運行，更是民眾矚目的轉型正義議題，與其曲解法理，模糊焦點，不如正視問題，與政府共同努力，解決不當黨產問題，為更公平優質的政黨政治共同努力。