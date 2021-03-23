蘇貞昌帶頭接種疫苗是「打假針」？　媒體人曝真相：怎麼可能

▲行政院長蘇貞昌帶頭接種AZ疫苗。（圖／行政院提供）



記者邱茀濱／綜合報導

首批AZ疫苗昨（22）日起在全台57家醫院開打，行政院長蘇貞昌帶頭接種，但全程未公開媒體拍攝，引發外界質疑「打假針」。對此，資深媒體人黃暐瀚認為「這是匪夷所思的指控！」同時曝光真相呼籲「拋開成見、才見真相！」

這兩天有些人私訊黃暐瀚，質疑「蘇院長打假針」，他23日統一在臉書發文回覆說，不知道是不是因為「成見」太深？甚至說「恨意」太重，「怎麼可能是假針呢？」他坦言，就算是政治人物想做假，台大醫院的醫護人員難道有可能乖乖配合造假？怎麼可能打假針？這是匪夷所思的指控。

▲黃暐瀚。（圖／翻攝臉書／黃暐瀚）



「有人言之鑿鑿，直指『貓膩』，說蘇貞昌院長的打針照片，『根本沒針』，只有一個塑膠套，一定是演的。」黃暐瀚直言，拜託那是護理師打針打得「太深、太進去」，以致「全針沒入」好嗎？如果沒有把針全部打進手臂，就會像是陳時中這張照片這樣，一半的針頭，露在外面，然後，針頭與針筒中段，都是一個塑膠護套，好嗎？「都一樣的」。

他認為外界能質疑「不開放媒體拍攝打針過程」、「不公布疫苗價格」等等，但質疑「打假針」就真的太「ＯＯＸＸ」，最後呼籲「拋開成見、才見真相！」

另外，指揮中心發言人莊人祥23日也特別澄清，「要特別感謝昨天台大醫療團隊的專業協助，幫蘇院長、陳指揮官施打疫苗，有關媒體質疑所謂打假，在此特別聲明並沒有打假，把不明物體注入到身體並不是台大醫護人員會做的事」。

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