租特斯拉出遊…闖紅燈撞多部機車再翻覆　女駕駛：自動駕駛的錯

記者陳雕文／新北報導

新北市板橋區一台要價161萬起跳的特斯拉23日下午2點多，行經漢生西路跟文化路口時，疑似高速闖紅燈還擦撞多台機車，接著再撞中央分隔島後翻覆。共5人受傷送醫，所幸皆無大礙；特斯拉的女駕駛怪自動駕駛功能不給力，「行駛中想測試，沒想到剛開啟這項功能就出事」。

▲板橋特斯拉翻覆車禍。（圖／民眾提供）

據了解，44歲張姓女子開著租來的特斯拉載2名友人出遊，沿文化路南下，一行人開心聊到電動車的功能，張女決定開啟自動駕駛，想玩玩看此項功能，沒想到…

當車子到了文化路與漢生西路口時，遇到了紅燈，但車速並未降低，張女慌張想踩剎車時已經來不及，撞上3台機車（騎士分別為63歲黃男、48歲李男及27歲詹男）。總共3男2女受傷，張女還一度受困，所幸都無生命危險，就醫後皆無大礙；當事人酒測值皆為0，警員依規定照相、測繪、調閱監視器，正持續釐清肇事原因。

▲特斯拉闖紅燈後的撞擊瞬間。（圖／記者陳雕文翻攝）

汽車達人雷尼表示，基於安全考量，特斯拉在國外有明文規定，禁止民眾在擁擠、走走停停的市區道路開啟自動駕駛功能，只有在高速公路或快速道路才能使用！而且該功能不是只有「開啟／關閉」這麼簡單，還要設定很多細項，如果對車不熟，很容易出狀況。

同為特斯拉的愛用者則解釋，該車只有Autopilot（簡稱AP）的自動駕駛功能，所以無法偵測紅綠燈，由此可知張女並不了解該車的功能，以為車子開了AP自動駕駛到了紅綠燈會剎停，結果沒想到車還繼續跑…張女見狀太緊張要踩剎車，又踩成油門，導致撞了機車還繼續衝向分隔島，最後翻覆的意外。

特斯拉的愛用者解釋，必須要再花22.2萬添加Full Self-Driving Computer（簡稱FSD全自動駕駛輔助系統），並且等到台灣開放「交通號誌識別控制」與「市區自動輔助駕駛」等2 大功能的權限，系統才能偵測到紅綠燈的變化。

▼汽車達人雷尼表示，自動駕駛功能不是只有「開啟／關閉」這麼簡單，還要設定很多細項，如果對車不熟悉，很容易出狀況。（資料照／記者陳雕文攝）