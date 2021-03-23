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為「疫苗調閱小組」槓上柯建銘　陳玉珍：民進黨叛國行為必遭揭發

▲▼立法院衛環委員會 確認議事錄引發朝野立委衝突 立委陳玉珍 蘇巧慧。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院衛環委員會藍綠為成立「疫苗採購調閱小組」衝突不斷。 （圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委、衛環委員會召委陳玉珍上週提案成立「疫苗採購調閱小組」並表決通過，卻遭民進黨團質疑程序瑕疵，雙方持續交火，民進黨團總召柯建銘昨說重話批評國民黨團褻瀆國會尊嚴，呼籲停止義和團式的議事操作。對此，陳玉珍23日再透過臉書反擊柯建銘指控，反嗆某些民進黨人的叛國行為，日後必遭揭發，「天理昭昭，我們等著看。」

「國民黨團正當行使國會議員職權，絕不接受『干預』指控。」陳玉珍表示，當世界各國搶打疫苗的同時，民進黨掌權的政府卻是連疫苗都買不到，「這是政府無能，絕不是絕對執政下的民進黨大內宣說中共打壓、國民黨扯後腿能夠脫罪的。」

陳玉珍說，套句立委林為洲的話，「如果你們早買到、早施打，在野黨根本沒有監督的空間」，而通過臨時提案設立疫苗採購調閱小組的初衷，就是要將衛福部以機密之名掩蓋的採購黑幕揭開，讓企圖從中謀利的黑手知難而退。

陳玉珍強調，「國際處境艱難」、「中共打壓」不能當成買不到疫苗的藉口，早在去年9月，東洋就已談妥去年底前200萬劑，今年每季各700萬劑BNT（或稱輝瑞）疫苗進口，若非有民進黨內派系的政治力介入橫阻，國人早就與新加坡等國同步施打，不會等到今天，看著蘇貞昌、陳時中閉門打AZ疫苗。

陳玉珍批評，全民殷殷期盼能早日打到保護力第一流的疫苗，立委受選民託付監督政府，卻被柯建銘以「私設刑堂」、「毫無道理」、「義和團式操作」、「劍走偏鋒」來形容在野黨立委提案要求設調閱小組，「這是血口噴人、一派胡言、蔑視國會、藐視民意，本席絕不能接受如此胡亂指控。」

陳玉珍強調，挾全民健康圖一己之私，讓民眾持續壟罩在新冠病毒的威脅之下，就算疫苗沒被某些派系代理購得，弊案「未遂」，這也是某些民進黨人的叛國行為，日後必遭揭發，「天理昭昭，我們等著看。」

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