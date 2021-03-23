中國大陸推「農林22條」吸引台農　蘇貞昌：所有作為都是政治目的

▲行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸日前提出簡稱「農林22條」措施，聲稱將支持台人與台資企業在大陸農業、林業領域發展。對此，行政院長蘇貞昌23日表示，中國一直對台灣始終不放棄，任何的作為後面都是政治目的，台灣唯有自己有力量、對台灣完全自主的設計，才不會所謂的陷入「養套殺」，最後難以自拔。

中國大陸國台辦17日提出簡稱「農林22條措施」的「關於支持台灣同胞台資企業在大陸農業林業領域發展的若干措施」，聲稱將支持台人與台資企業在大陸農業、林業領域發展，適用範圍還包含近期頗受關注的鳳梨等水果。

蘇貞昌23日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。民進黨立委陳素月質詢時指出，中國禁止台灣鳳梨輸入之後，再度對台灣拋出「農林22條」，似乎有經濟統戰的意味。

蘇貞昌表示，有關中國老是宣布對台灣這樣、那樣，所謂的「農林22條」誠如農委會主委陳吉仲所說，「名為惠台、實為利中」，中間有很多也是新瓶裝舊酒。

陳吉仲則說，農委會有盤點過「農林22條」，其中有一條農機具補助，早2018年的「惠台31條」就有提過，就是類似同樣的操作手法，「台灣農民都知道，如果這個有效的話，之前所提的一些相關措施早就過去了」。

陳吉仲指出，這幾年從2016年到現在，台灣到中國的農業投資件數非常少，現在都已經知道去到那邊有相關風險，所有農業部門也知道對岸所玩的這些把戲。

陳素月再問，如果「農林22條」是舊瓶裝新酒、過去就有的措施，中國重新提出有什麼用意。

蘇貞昌強調，中國一直對台灣始終不放棄，就是認為台灣是他的一部分，一個一黨專政、極權專制的國家，所有作為後面都是政治目的，台灣唯有自己有力量、對台灣完全自主的設計，才不會所謂的陷入「養套殺」，導致最後難以自拔。

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