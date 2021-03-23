中國大陸稱台灣鳳梨再檢出介殼蟲　陳吉仲：有史以來很少發現

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸自3月起暫停進口台灣鳳梨，日前卻又通報我方有5批鳳梨不合格，檢出菝葜黑圓盾介殼蟲。對此，農委會主委陳吉仲23日表示，菝葜黑圓盾介殼蟲有史以來在台灣很少發現、在中國也沒有發現，經農委會實際到產地去找，到目前為止也沒有發現。

行政院長蘇貞昌23日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。國民黨立委林為洲質詢時提及，中國大陸在2月26日突然宣布，3月1日開始暫停台灣鳳梨輸入，主要理由為驗出介殼蟲，也讓台灣措手不及。

林為洲指出，台灣後面還有其他農產品，包括蓮霧、芒果、釋迦等水果，出口有百分之90幾是外銷到中國大陸，「總不能叫大家一直吃，吃水果有一定的量」，詢問農委會對此事是否已經釐清。

陳吉仲表示，經過總統蔡英文、行政院長蘇貞昌的指示，若以北農的批發價格來講，現在每公斤都超過30塊，比過去這幾年都好，針對所有的內銷、外銷、促銷工作，農委會持續確保產地價格。

陳吉仲也說，中國大陸自3月1日開始，片面禁止台灣鳳梨輸出，上禮拜國台辦卻又宣稱，「台灣有幾個貨櫃2月底到那邊，還有查到五匹介殼蟲，還是叫菝葜黑圓盾介殼蟲」。

陳吉仲說明，菝葜黑圓盾介殼蟲有史以來在台灣很少發現、在中國也沒有發現，在對方第一時間通知，我方隨即要求提供照片、告訴我們科學證據在哪裡，農委會也到產地去找，到目前為止並沒有發現，還是希望雙方針對專業的防疫問題共同解決。

林為洲說，看起來雙方還是在各說各話，陳吉仲則強調，中國大陸一定要提供相關證據，農委會第一時間就要求提供照片，但至今尚未獲得對方的回應。

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