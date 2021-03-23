大陸稱台灣鳳梨發現介殼蟲　陳吉仲：沒有政治因素介入

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸自3月起暫停進口台灣鳳梨，日前卻又通報我方有5批鳳梨不合格，檢出菝葜黑圓盾介殼蟲。對此，農委會主委陳吉仲23日表示，農委會認為這是一個單純的防檢疫議題，不像之前有所謂的政治訂單，或者有外界的政治因素介入。

行政院長蘇貞昌23日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。民進黨立委陳素月質詢時指出，中國在今年2月以台灣鳳梨有介殼蟲為由，片面宣布禁止台灣鳳梨進口，很多人認為中國對台灣農產品是有計畫性的給甜頭，亦即所謂的「養套殺」，詢問農委會有何因應措施。

對此，陳吉仲表示，總統蔡英文、蘇貞昌都要求農委會，盤點各種未來的變化情勢，並且模擬可能的因應措施。

陳吉仲說明，針對這次鳳梨的介殼蟲問題，就目前收到的資訊，以及跟對岸的相關防疫管道，農委會認為是單純的防檢疫議題，因為鳳梨賣到對岸是市場經濟，不是像之前有所謂的政治訂單，或者有外界的政治因素介入，「只要是市場經濟在走的，我們就比較不用擔心」。

陳素月再指，台灣鳳梨輸往中國的比例高達91.3%，其次則是釋迦、蓮霧、柚子、芒果等，詢問其他水果會不會有問題。

陳吉仲指出，這是純粹的防檢疫問題，台灣還是有少數水果依賴單一市場，因此蘇貞昌在兩、三年前就要求分散市場風險，以去年來講外銷到中國市場的在減少、其他國家則大幅成長。

陳吉仲也說，如果把去年跟前年相比，在中國以外的其他市場，水果外銷成長超過百分之百，「之前不到5億、7億，現在是14億，大幅度成長」，農委會後續會持續進行，減少依賴單一市場的風險。

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