蘇貞昌：我是施打疫苗「最高齡的」　有無副作用可以仔細觀察

記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌22日率先施打AZ疫苗，不過由於施打過程未公開，遭外界質疑是「打假針」。對此，蘇貞昌23日表示，自己不只是全國第一針、最早打疫苗的人，可能還是打疫苗中「最高齡的」，至於有無副作用，國人同胞可以仔細觀察。

▲行政院長蘇貞昌22日接受AZ疫苗接種。（圖／行政院提供）



蘇貞昌23日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。民進黨立委莊瑞雄質詢時提到，「你昨天去打疫苗，我今天給你觀察」，他發現蘇貞昌的邏輯清晰、思路還是那麼敏捷，詢問蘇貞昌是否有產生副作用。

蘇貞昌表示，自己不只是全國第一針、最早打疫苗的人，可能還是打疫苗中「最高齡的」，所以應該請國人放心，「大家都比我年輕、比我勇」。

莊瑞雄再指，今天大家都聚焦在蘇貞昌答詢的動作、表情，他也認為都沒有問題，對於最高行政首長率先帶頭打疫苗，讓國人安心，大家也都對此給予肯定，並再次詢問蘇貞昌是否真的完全沒有副作用。

對此，蘇貞昌則說，自己剛好我昨天早上打完疫苗，下午就與總統蔡英文一起出席公開的頒獎典禮，今天更在立法院議場站整天，「我早上四點就起來了，到現在中午十二點了，下午還要站整天」，所以國人同胞可以仔細觀察。

▼行政院長蘇貞昌23日赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



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