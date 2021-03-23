快訊／蔡英文下令「國軍全力搜救」　釐清F-5E事故原因

記者陶本和／台北報導

台東空軍志航基地2架F-5E戰鬥機昨（22日）發生擦撞墜海意外，導致26歲中尉飛官羅尚樺不幸殉職，而另名飛官上尉潘穎諄目前則是下落不明，生死未卜。對此，總統蔡英文23日出席「三軍總醫院松山分院航空醫學大樓開工動土典禮」致詞時表示，已經要求國防部務必全力搜救，並釐清事故原因，並向家屬表達誠摯的哀悼。

蔡英文表示，今天是三總松山分院醫學大學動土，很遺憾昨天發生F-5E發生失事，「邱國正部長上午打給我，他也前往慰問家屬，我已經指示，務必全力搜救」，釐清事故原因，並向家屬表達哀悼。

蔡英文表示，國軍依然堅守崗位，長期以來軍醫肩負緊急救災任務，高院長作的簡報中，看到大家過去參與醫療任務，921地震、SARS、疫情檢疫，這次疫情最大檢疫所也是松山醫護人員支援，大家的付出更知道人民需求在哪裡，國軍就在哪裡。

另外，蔡英文說，松山分院也有體檢任務，幫飛行員健康、確保空防戰力的任務，軍陣醫學要確保官兵體能跟安全戰力的指標，醫學大樓將增加各項醫療設備的投資。

▲總統蔡英文出席「三軍總醫院松山分院航空醫學大樓開工動土典禮」。（圖／記者林敬旻攝）



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