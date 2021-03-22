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蔡英文8字談能源轉型　孫大千轟「迂迴洗腦」：文青式的恐嚇

▲▼總統蔡英文談發電問題。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

▲總統蔡英文談發電問題。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者蕭羽耘／綜合報導

第三天然氣接收站興建引發各界關切，總統蔡英文日前強調，早一天燃氣，就少一天燃煤，台灣的能源轉型方向很明確，就是「展綠、增氣、減煤、非核」。對此，前國民黨立孫大千22日批評，蔡英文正在用迂迴洗腦的方式，掩護滅絕藻礁的政策，形同是文青式的恐嚇。

針對能源議題，蔡英文昨天喊出「展綠、增氣、減煤、非核」，卻招來孫大千今天在臉書批評，蔡英文正在用迂迴洗腦的方式，掩護滅絕藻礁的政策。

孫大千稱，蔡英文不斷地強調未來能源轉型的解方為「展綠、增氣、減煤、非核」，短短的八個字，卻暗藏了幾個玄機。首先，「增氣」是為了減煤，這意味著如果要保住大潭藻礁，就沒有辦法「增氣」，當然只好「增煤」，用台灣人民的肺來發電，這是文青式的恐嚇。

孫大千點出，第二個玄機是增氣是為了非核，蔡英文把議題操作成，那些想要保住大潭藻礁的民眾，其實真正的目的是為了重啟核四，這是文青式的抹黑。最後，孫大千也在文末列出，蔡英文始終不敢回答的七個問題。

孫大千七問蔡英文：

第一，原本和環保團體說好的聽證會呢？
第二，原本承諾環保團體真正專業具有公信力的調查報告呢？
第三，原本說好的「可循環能源系統」呢？
第四，不是才告訴台灣人民，無論是光電或是風電，系統建置上都已經超過預設目標，既然如此，為什麼還要硬蓋第三天然氣接收站呢？
第五，大潭藻礁一旦受到破壞，其他相連的藻礁生態系能夠倖免於難嗎？
第六，蔡英文難道不知道長期和她並肩作戰的環保團體都是反核人士嗎？
第七，台灣四面環海，難道就非要在大潭藻礁的範圍興建天然氣接收站嗎？

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