雨神通過！最後一波冷氣團10°C低溫+強風　「水彈來襲」灌台灣心臟

▲升級強烈大陸冷氣團！台北站出現11.9度低溫 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

升級強烈大陸冷氣團！中央氣象局表示，受這波強冷空氣影響，北部地區寒冷，晚間至23日清晨苗栗以北6縣市發佈「低溫特報」，局部地區將出現持續10度左右低溫，並帶來較多的水氣，中部以北有明顯降雨，尤其入夜後受華南雲與區東移影響，降雨再度增多，中部以北及東北部轉為短暫雨，其他地區也有局部短暫雨，可望為中南部乾涸的水庫解解渴。

氣象局預報，22日晚間到23日（周二）清晨受強烈大陸冷氣團影響，天氣仍寒冷，中部以北及東北部低溫普遍在12到14度，其中新北、桃園及新竹局部地區仍有持續10度左右低溫發生機率，基隆及苗栗也有局部10度低溫，至於南部及花東約15、16度，白天開始冷氣團減弱，氣溫將會回升，北東高溫可來到19至22度，中南部約24到26度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鋒面+冷氣團來襲，中部以北久違降雨。（圖／中央氣象局）



▲雨神通過！23日將有一波降雨，集中中部以北、東北部。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲未來一周逐步回溫。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，這波冷空氣升級至強烈大陸冷氣團，主要是中午有一波水氣進來，下雨期間溫度就掉下去，因此達標。局長鄭明典則在臉書指出，有可能是最後一波！下一次大陸冷氣團影響，有可能要等下個冬季了。

白天以前水氣偏少，除北台灣仍有零星降雨外，其他地區為多雲的天氣，22日晚上開始受華南雲雨區東移影響，降雨再度增多，中部以北及東北部轉為短暫雨的天氣，其他地區也有局部短暫雨。氣象局指出，24日（周三）華南雲雨區東移，中部以北及東北部降雨機率高、雨區範圍廣，屬於有短暫雨的天氣，其他地區也有局部短暫雨，晚上水氣離開，僅東半部仍有局部降雨，西半部轉為多雲；由於降雨明顯加上風場轉為東北風，北台灣天氣較涼，其他地區若雨勢明顯也會有些涼意。

另外，因東北風明顯偏強，桃園至台南、東南部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風，新北市、東北部及東部沿海空曠地區也有較強陣風，鄰近海域有較大風浪，已針對13縣市發佈「陸上強風特報」。

水情面臨56年來最嚴峻，中南部地區將面臨限水挑戰，天氣風險公司總經理彭啟明指出，根據WRF氣象預報模式23日晚間8時至24日晚間8時累積降雨顯示，「我們可以大聲的說：要下雨啦！」台灣將迎來一波華南雲雨帶快速通過，預估會為中部以北帶來明顯雨勢，初步判斷中部以北的集水區普遍有30至50豪米的累積降雨，有下雨的話，能為告急的水情稍微減緩，但南部的降雨還是很少，提醒大家仍要節約用水。

彭啟明分析，22、23日都受冷氣團影響，北台灣偏涼，其他地方溫度也有下滑，一下子從30度快要進入夏天的感覺，一下子又打回冬天，其中北東較濕冷，濕冷的天氣到23日開始緩和，白天之後逐步緩回溫，但北部雲量仍多，之後華南有一波系統東移，中部以北有局部短暫陣雨，25、26日（周四、五）轉東風回暖轉晴，慢慢緩回溫，像爬樓梯一樣慢慢往上走，到周末回到27、28度，到下周末都會是回暖穩定的天氣。

►Apple Watch S6特價快衝！