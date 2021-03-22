2架F5E擦撞墜海「事故當下天氣曝」　今晚遇長浪搜救難度增加

▲2飛官墜落。（圖／國搜中心提供）

記者賴文萱／台北報導

國防部於22日下午3時45分接獲通報，空軍F-5E戰鬥機於台東志航基地起飛執行訓練任務，15:06其中2架F-5E疑似空中擦撞墜海（雷達光點消失），2名駕駛潘穎諄上尉、羅尚樺中尉跳傘求生，目前持續搜救中。氣象局表示，台東今下午為陰天，能見度不差都有20-30公里以上，不過，今東部、東南部及恆春半島沿海地區易有長浪發生，恐增加搜救難度。





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▲墜海F5E戰機座椅。（圖／國搜中心提供）

氣象預報員張承傳表示，恆春半島以東有對流發展，事故地點附近旭海實際觀測風力為平均風4級、陣風7級，海平面的風力算是有點大。

根據大武站回報，下午雲高約600公尺，算是有低雲狀況，當下有飄雨狀況但雨量不多，氣溫約20度。氣象局表示，大武站下午能見度算好，都有20-30公里以上，至於旭海附近並沒有能見度觀測。

不過要注意的是，由於強烈大陸冷氣團南下影響，今晚到明天清晨旭海那邊風浪比較大，目前浪高約2-3米，為中浪到大浪等級。

▲台東志航基地2戰機擦撞墜海，2飛官跳傘求生。（圖／翻攝自當事人臉書）

據了解，墜海點為於屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處，目前已經派遣國防部黑鷹搜救機及海巡船艇、台東、屏東消防岸際搜尋中，空勤座艙侯令出勤，至於事故詳細發生原因，兩人目前狀況仍有待進一步搜救了解當中。