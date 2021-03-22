　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／4縣市發「10°C↓低溫特報」比預期凍　今晚再冷一波

記者賴文萱／台北報導

大陸冷氣團南下，今天清晨第一波低溫，中北部空曠地區不少地方降到了10-11度間，比預期的12度還要低了一點。氣象局今也發出低溫特報，受到冷氣團影響，北部地區氣溫偏低，局部地區有10度左右氣溫發生的機率，請民眾多加注意。

氣象局表示，清晨中部以北及東北部低溫只有12至15度，北台灣局部地方有再低一些，其他地方約16、17度，白天北部及東北部持續偏冷，高溫只有15、16度，中部及花東也偏涼冷，高溫約18至20度，只有南部稍微舒適，高溫可以來到23度左右。

上半天水氣多，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地方雲量偏多，中部地區及南部山區也有零星降雨，下半天之後水氣減少，平地的降雨機率將逐漸降低。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼低溫特報。（圖／中央氣象局）

▲氣象局發布低溫特報。（圖／中央氣象局）

低溫特報：

今(22日)下午至晚低溫區域
【黃色燈號（寒冷）】：基隆市、新北市、桃園市、新竹縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▲▼冷氣團低溫比預期還低。（圖／中央氣象局）

▲今晨最低溫探10度，冷氣團比預期還凍。（圖／中央氣象局）

天氣職人吳聖宇則指出，台北市今天最低溫來到12.7度，比預期要低，看起來除了冷平流明顯之外，配合降雨造成相對溼度較高可能也是原因之一，跟上周六相比差異真的頗大，這是春天正常的變化現象。雖然大趨勢將是越來越暖熱，但是偶爾還是會有這樣大幅度降溫的波動。

今天白天各地感受上都比較偏涼偏冷，是冷空氣影響最明顯的一天。吳聖宇表示，北部高溫預報只有15-16度，花東地區17-19度，中部地區19-22度，南部高溫23-25度，今晚到明天清晨有第二波低溫發生的機會，中北部、東北部空曠地區低溫仍有可能降到12度上下。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲冷氣團今晚再急凍，中部以北防第二波低溫。（圖／中央氣象局）

輻射冷卻是否發生？吳聖宇說，要看今晚雲層散開的程度而定，明天白天之後溫度回升的情況就會比較明顯，加上陽光有機會露臉，各地感受上又會逐漸溫暖起來，溫度起伏變化很大。

至於降雨方面，昨天白天還是以迎風面為主，昨晚隨著西風槽南壓，長江流域的中層雲帶跟著往南走，來到台灣北部，降雨的範圍延伸到了桃竹苗甚至台中山區、南投北部山區等地。

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,冬衣,口罩,流感,防疫,過馬路,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲今晚到明晨還有第二波低溫，但降雨下半天後會逐漸趨緩。（圖／記者李毓康攝）

預估這波中層雲帶會逐漸被乾冷空氣繼續往東往南推動並且減弱，降雨的情況到今天上半天仍有機會，北部、東半部以及台中、南投局部山區都還是會有些降雨的情況；下半天之後較為乾冷的空氣移入，預期降雨就會趨緩到停止，今晚只剩下迎風面地區還有些局部地形降雨，其他地方則為多雲的天氣。

明天台灣附近雲量較多，不過降雨明顯減少，東半部還有些局部的地形降雨，西半部在雲層間有機會看到陽光。明晚到周三之間又會有另一個高空短波槽東移，可能又將帶來一次天氣變化。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
獨／七星潭總裁「被打死」影片曝！　白衣男大街發狂狠踹
快訊／4縣市發「10°C↓低溫特報」比預期凍！今晚再一波
快訊／中原大學「大四生墜樓亡」！　學生上課聽到巨響驚嚇
快訊／有信心！蔡英文、賴清德願意施打「國產疫苗」
韓28歲女歌手身亡！2月才宣布好消息　家屬悲痛屍檢
北捷免費發「25萬枚中衛口罩」　系統塞爆搶到當機

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／高雄出現首例「境外移入登革熱」！返台居檢中確診

拿鐵去冰！她怨1杯百元「卻都沒裝滿」　內行揭真相：完全點錯啊

醫護優先！陽大醫院院長率30醫護施打AZ疫苗

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家...校方回應了

北部最陰「死亡路段」是哪條？網曝「這裡」超毛：年死9人

快訊／4縣市發「10°C↓低溫特報」比預期凍　今晚再冷一波

台中6大醫院院長帶頭打AZ疫苗　醫護：比打流感還不痛

從可可果到巧克力　南大附小學童驚呼竟然要1個月！

AZ疫苗到花蓮！首批1400劑　花蓮慈院院長帶頭施打

加入帶頭打AZ疫苗？環保署長張子敬：我排不到順序

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

福原愛仍稱江宏傑「丈夫」　2聲明見「相同關鍵」...網：真的回不去了

若台灣戰爭...邱國正含淚交代兒「在家等或去戰場找你老爸屍體」

荒唐！中山區尿尿哥「電梯裡解放」　睡管理室當家...誇張行徑全家崩潰

作賊喊捉賊？逃票女控站務員扯髮　畫面曝反打臉！北捷怒罰7500元

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

快訊／高雄出現首例「境外移入登革熱」！返台居檢中確診

拿鐵去冰！她怨1杯百元「卻都沒裝滿」　內行揭真相：完全點錯啊

醫護優先！陽大醫院院長率30醫護施打AZ疫苗

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家...校方回應了

北部最陰「死亡路段」是哪條？網曝「這裡」超毛：年死9人

快訊／4縣市發「10°C↓低溫特報」比預期凍　今晚再冷一波

台中6大醫院院長帶頭打AZ疫苗　醫護：比打流感還不痛

從可可果到巧克力　南大附小學童驚呼竟然要1個月！

AZ疫苗到花蓮！首批1400劑　花蓮慈院院長帶頭施打

加入帶頭打AZ疫苗？環保署長張子敬：我排不到順序

110年全中運雲林防疫大升級　5座防疫智能潔淨門進駐

張柏芝生完三胎3年「肚子凸出超明顯」！　網瘋猜四胎登熱搜

岡山最美燈節登場！限時10天免費看　竹編紙飛機、湖畔燈海超夢幻

統一「獅」誤14次最多　桃猿僅2次失誤最少

蔡允潔「被父母遺棄」憂鬱症15年想輕生　媽1通電話爆哭

NBA大咖快傷光！專家估詹皇恐缺席10場　湖人慘輸太陽17分

高鐵台中站載客「11聲短哨」慘噴2萬　運將一理由逆轉結局

看好阪神央聯第一　日職最長壽投手：因為有陳偉殷

快訊／高雄出現首例「境外移入登革熱」！返台居檢中確診

張惇涵：蘇貞昌、陳時中被質疑「打假針」　政治操作真的大可不必

挑婚紗翻到「處女膜修補單」！ 男秒暴怒分手未婚妻蹲地後悔痛哭

生活熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

老闆生氣了！為吃免費改鮭魚「一律開除」

教授邱建一嗆改名鮭魚「死當」　校方回應了

五月天台南開唱！場外違停機車「全拖吊」

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

黑歷史連環爆　張鮭魚之夢說話了

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

張鮭魚之夢哭了　亮壽司郎提告截圖

南投高中生性侵案　傳巴哈姆特拒刪文遭開罰

獨／張鮭魚之夢吃爆壽司郎　喊：採訪我要請吃屋馬

小龍蝦出現　公園成免費釣蝦場

冷氣團急凍今晨10.2℃！入夜再探底　全台有雨時間曝

冷氣團發威剩10°C！一張圖看一周3變

學妹3點挺「台大帥帥鮭」：別覺得鮭魚就壞

更多熱門

相關新聞

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

台中張姓男大生為免費壽司改名為「張鮭魚之夢」後，因網路上不斷有其他黑歷史被爆出，還要求媒體若想採訪他就得買單請吃飯，讓張男瞬間成為全台最紅男子。今天張男到校上課，透露在課堂上不斷被同學嘲笑，老師也在全班面前點名喊出他的全名，還要求他「離開教室！」

前夫遭爆偷拍女大生性愛片　星座專家曝心酸挨告

前夫遭爆偷拍女大生性愛片　星座專家曝心酸挨告

雲林國小腸胃炎群聚感染　370師生不適全校大消毒

雲林國小腸胃炎群聚感染　370師生不適全校大消毒

杜元坤穿手術服打疫苗！提「特殊要求」

杜元坤穿手術服打疫苗！提「特殊要求」

瞬間消失畫面曝！男疑天冷不適落軌無呼吸心跳

瞬間消失畫面曝！男疑天冷不適落軌無呼吸心跳

關鍵字：

影音低溫低溫特報氣象局氣象雲

讀者迴響

熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

鳳梨遇上薔薔也崩潰！直播脫衣：被搞到好熱

老闆生氣了！為吃免費改鮭魚「一律開除」

影／Albee當貝童彤伴娘穿超仙！

即／雲林小學疑群聚感染　上百童不適

《黑澀會》美眉「嘲笑別人本名」遭封殺！

教授邱建一嗆改名鮭魚「死當」　校方回應了

五月天台南開唱！場外違停機車「全拖吊」

反骨正妹被酸民罵哭　酷炫怒截圖開告

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

黑歷史連環爆　張鮭魚之夢說話了

餐會狂A蝦　張鮭魚之夢「超貪背影」遭翻出

「九妞妞」成員合體！　Apple搶下貝童彤捧花

131萬聘金拿13萬回禮　準新娘怒報警

Apple抽中捧花「醫師男友掏口袋」上台！　全場嗨炸

更多

最夯影音

更多
上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆
哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面