強烈冷氣團達標「比預期凍」原因曝　鄭明典：下波要等下個冬季

記者賴文萱／台北報導

冷空氣強度升級為強烈大陸冷氣團，氣象局表示，主要是中午有一波水氣進來，下雨期間溫度就掉下去，因此達標。氣象局長鄭明典則在臉書指出，有可能是最後一波！下一次大陸冷氣團影響，有可能要等下個冬季了。

氣象預報員張承傳表示，稍早台北測站低溫跌至12度，因此冷空氣達標為強烈大陸冷氣團，主要原因是因為中午有一波水氣進來，下雨期間溫度就掉下去，氣象局也發布低溫特報，下午起基隆市、新北市、桃園市、新竹縣有10度以下氣溫發生的機率。

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▲今晨最低溫探10度，冷氣團比預期還凍。（圖／中央氣象局）

鄭明典則在臉書指出，今年南方系統的季節進度似乎有點快，暖空氣蠢蠢欲動，下一次大陸冷氣團影響有可能要等下個冬季了！每年季節變化過程都不太一樣，需要再觀察。

由於台北市今天最低溫來到12.7度，比預期要低，天氣職人吳聖宇分析，看起來除了冷平流明顯之外，配合降雨造成相對溼度較高可能也是原因之一，跟上周六相比差異真的頗大，這是春天正常的變化現象。雖然大趨勢將是越來越暖熱，但是偶爾還是會有這樣大幅度降溫的波動。

▲冷氣團今晚再急凍，中部以北防第二波低溫。（圖／中央氣象局）

今天白天各地感受上都比較偏涼偏冷，是冷空氣影響最明顯的一天。吳聖宇表示，北部高溫預報只有15-16度，花東地區17-19度，中部地區19-22度，南部高溫23-25度，今晚到明天清晨有第二波低溫發生的機會，中北部、東北部空曠地區低溫仍有可能降到12度上下。

輻射冷卻是否發生？吳聖宇說，要看今晚雲層散開的程度而定，明天白天之後溫度回升的情況就會比較明顯，加上陽光有機會露臉，各地感受上又會逐漸溫暖起來，溫度起伏變化很大。

至於降雨方面，昨天白天還是以迎風面為主，昨晚隨著西風槽南壓，長江流域的中層雲帶跟著往南走，來到台灣北部，降雨的範圍延伸到了桃竹苗甚至台中山區、南投北部山區等地。

▲今晚到明晨還有第二波低溫，但降雨下半天後會逐漸趨緩。（圖／記者李毓康攝）

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