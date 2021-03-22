F-5E失事　吳怡農：共軍不間斷侵擾讓飛官訓練壓力日益加重





▲吳怡農。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台東4架F5-E戰機22日下午2時30分在屏東外海執行戰術訓練，不料下午3時06分時其中2架戰機因不詳原因發生擦撞，機上上尉潘穎諄與中尉羅尚樺跳傘求生，羅尚樺稍早被尋獲，經緊急送醫搶救仍不幸宣告不治。長期關注國防、軍事議題的民進黨台北市黨部主委吳怡農呼籲，除了祈禱之外，也應該冷靜思考如何提升飛行安全、降低意外發生。

國搜中心表示，22日下午2時30分，空軍F-5E戰鬥機於4架台東志航基地起飛執行訓練任務，下午3時6分其中2架F-5E（各1名駕駛）疑似空中擦撞墜海，雷達光點消失，地點在屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處，下午3時22分已派遣動國防部黑鷹搜救機及海巡船艇、台東、屏東消防岸際搜尋中，空勤座艙侯令出勤。

2名飛官為28歲的上尉潘穎諄（機號5286），以及年約26歲的中尉羅尚樺（機號5287），羅尚樺被尋獲時已經失去生命跡象，送醫後仍宣告不治，而失蹤的潘穎諄則持續搜尋中。

對此，吳怡農22日晚間於臉書表示，隨著共軍不間斷的侵擾，飛官、後勤及戰備訓練的壓力日益加重。飛行是高風險的工作，執行訓練任務中發生意外，讓人揪心且擔憂，搜救正在進行，衷心期盼能盡快聽到好消息。

吳怡農指出，除了焦急與祈禱，也必須冷靜的思考，每次遇有軍機意外的消息都讓大家痛心，如何提升飛行的安全、保障國軍弟兄姐妹的權益、降低飛安的意外發生等，完整的檢討、確實的改善，才能強化國力、確實保護最重要的人，「為搜救團隊加油，也為飛官祈禱。」

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