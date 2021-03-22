F-5E再出事...去年飛官朱冠甍殉職　嚴德發曾承諾3年內汰換

▲國防部長嚴德發。（圖／記者屠惠剛攝）



記者楊蕓／綜合報導

台東志航基地傳出意外，2架F-5E戰鬥機在台東旭海漁港東方1.4浬雷達光點消失，疑似兩台發生擦撞，研判機上各1人都跳傘逃生，據了解，機上逃生兩名人員分別是潘穎諄上尉，以及羅尚樺中尉，搜救單位目前已派出直升機前往救援。

國搜中心22日下午證實，國防部通報，下午2時30分空軍F-5E戰鬥機於4架台東志航基地起飛執行訓練任務，3時6分其中2架F-5E（各1名駕駛）疑似空中擦撞墜海（雷達光點消失），於屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處，3時22分派遣動國防部黑鷹搜救機及海巡船艇、台東、屏東消防岸際搜尋中，空勤座艙侯令出勤。

回顧F5E失事意外，令各界矚目的一次是去年10月29日發生一起F-5E戰鬥機墜海起火，飛行員朱冠甍在搶救後仍宣告不治，當時朱冠甍母親悲痛欲絕，痛批F-5E機型老舊，揚言「如果再發生一次空難，她就要跳台東的海」。

當時的國防部部長，嚴德發在事後曾表態，「決定優先換台東志航33架教練機，明年啟動，3年內全數汰換F-5系列戰機」。

據了解，此次傳出意外的兩名飛官，分別是潘穎諄上尉、機號5286，空官104年班約28歲；羅尚樺中尉、機號5287，空官106年班約26歲，軍方已出動救援人員全力搜救失聯的兩人。