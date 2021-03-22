北投里長父子檔貪汙「6年187萬全吐回」　認真照顧里民獲緩刑

▲台北市北投區尊賢里里長潘同發父子，詐領租金補助6年近187萬全數繳回，獲緩刑。（圖／記者劉昌松攝）

記者黃宥寧／台北報導

台北市北投區尊賢里里長潘同發父子，涉將登記在兒子潘仁傑名下自宅，謊報是用來當里民活動中心，從2014年起按月領取約2萬6400元，到2019年遭查獲共詐領187萬。士林地院審酌潘同發長期籌經費照顧里內中低收入戶、獨居長者並考量父子無前科，予以父子各2年徒刑並緩刑5年，各繳公庫40萬元及褫奪公權4年。

68歲的潘同發擔任里長達17年，與42歲兒子潘仁傑明知里民活動場所須符合消防與建築法規，才可申請租金補助，但父子卻聯手利用潘同發職務上機會詐欺取財。從2014年起至2019年1月1日，製造假租約承租兒子名下房屋，作為里民活動場所，甚至在屋外掛上1面「尊賢里里民活動場所」招牌，再向區公所申請里民活動場所租金補助，每月固定獲得約2萬6400元，再將租金交給兒子。

扣除二代健保及所得稅，2014年1月至2015年12月間，每月租金補貼26400，2016年1月至2019年11月間，每月租金補貼26427元，取得補貼後轉交款項給兒子，共計詐取187萬5669元。

偵訊時，潘同發父子都認罪，潘同發甚至一度哽咽表示「相當後悔，希望法官能給予改過自新機會」。委任律師則為他辯護表示，「潘同發因不懂法律才不小心觸法，但他為里民服務是有目共睹，甚至在他涉貪污治罪條例卸任後，多數里民仍希望可以由他太太繼續當里長。」

法官審酌潘同發擔任里長，並自籌經費照顧里內中低收入戶、獨居長者及發放奬學金鼓勵學子，也有相關獎狀照片佐證，可見他對於里內事務及里民服務不遺餘力。犯罪惡性非重大不赦，犯後坦承犯行深具悔意，除繳回犯罪所得減刑外，再依照刑法59條情堪憫恕減刑。

潘同發父子涉共同犯利用職務機會詐取財物罪，士林地院各處有期徒刑2年給予緩刑5年，各向公庫繳40萬元並褫奪公權4年；已繳回扣案之犯罪所得187萬餘元沒收。全案可上訴。

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