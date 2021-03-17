「蘇花車禍6死」遊覽車公司照常派車載學生畢旅　公路總局說話了

記者趙蔡州／綜合報導

新北市新店區復興里民到花蓮遊玩2天1夜，不料遊覽車16日回程時發生車禍，造成6死39傷，新北市長侯友宜17日在市政會議後表示，民眾應該避免乘坐肇事公司的交通工具。對此騰龍通運老闆陳聰騰回應，公司出車皆合乎規定，不清楚侯友宜為何如此說，17日也照常派出畢業旅行遊覽車。

根據《自由時報》報導，公路總局台北區監理所證實，除了發生車禍的遊覽車外，騰龍通運16日共有3輛同款車在外面載客，其中一輛承接嘉義某校畢業旅行，不過該車17日已經空車緊急北上接受檢驗，事故同款車在調查結束前「全面禁止出車」，若查出騰龍通運有疏失將依法開罰。

▲「遊覽車6死」肇事公司17日仍正常派車載畢旅。（圖／記者邱中岳攝）

市長侯友宜17日上午出席市政會議後接受媒體聯訪，表示這一次的車禍事件「市府絕對不可以輕忽」，如此重大的傷亡其中原因為何，檢察官已經在積極偵辦當中，市府也會從旁協助，事後該負責的就要負起責任，市府一定會站在被害者的立場，協助求償。

侯友宜進一步說，調查時間內應該要避免乘坐肇事公司交通工具，當然也要希望這一間家交通公司也能夠全面地停止，調查時間不要再營運，接受全面的檢驗後再重新營運。他強調，檢察官目前已經在調查當中，在仍有許多疑慮沒有解除之前，還是要避免使用他們的交通工具，待調查清楚後再來談未來的事情。

▲騰龍通運公司負責人陳聰騰。（圖／翻攝畫面）

對此，騰龍通運老闆陳聰騰表示，公司車輛資料等一切均符合監理站出車規定，不清楚侯友宜為什麼會如此說，17日也照常派出畢業旅行遊覽車，針對與事發遊覽車同一款、同一批出廠的公司車輛，全依公路總局台北區監理所要求接受檢查，等鑑定報告才會統一說明。