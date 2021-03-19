天龍國人真的管很大！檢舉屏東交通標語文字不雅　在地人怒了

▲設置在屏東市崇蘭里崇勇街與高原街路口這支標示牌被檢舉「文字不雅」，必須拆除 。（圖／翻拍自崇蘭里長賴榮彬臉書，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市崇蘭里崇勇街與高原街路口，因為路口車禍過多，警告標誌、標線、閃燈、凸透鏡該用的全部用上了，但卻無效幾乎每天發生車禍，該里里長賴榮彬自費製作「不想死減速慢行」標示牌後，車禍卻減少了約90%，卻被台北一位市民向屏東縣政府舉發「文字不雅」要拆除。

▲▼標示牌位置。

賴里長因此在臉書徵求里民意見，網友一面倒支持不要拆除，更有網友「台北的人管到屏東市來了，真是管太多了」。但里長還是決定自行拆除，只是未來再發生車禍，「誰要負責」

▲▼交通隊函給市公所公文、警方說明過程。

崇蘭里里長賴榮彬表示，這個路口經常發生車禍，試過各種方法都沒什麼效果，去年9月，突發奇想在路口電燈桿上竪立黑底白字「不想死的減速慢行，前方路口經常車禍」，說也奇怪，半年多來只發生過幾起零星車禍，傷亡大幅降低，居民出入也不再提心吊膽。

他說，先前真的很誇張，一天到晚都在發生車禍，讓里民很心慌；他找市公所、交通隊設置警告標誌、標線、閃燈、凸透鏡來防制，車禍還是不斷，設置「不想死的減速慢行，前方路口經常車禍」告示牌後，車禍大幅降低，發揮保障民眾生命財產的功能。

結果這張標語竟遭人檢舉，且投訴到屏東縣長潘孟安縣長信箱，縣府轉市公所處理，由於標語掛在路燈基座上，被要求拆除。賴里長說，會在期限內自行拆除，但事後仍會找地方把標語放回去。

有網友人回應「命較重要還是美觀較重要」、「檢舉的那位北部人可能是九命貓出生的……可以生死九次」、「可惜南部人只有人命一條經不起考驗」。

縣警局交通隊說，崇蘭里高原街與崇勇街路口前，掛置「前方路口經常車禍，不想死的減速慢行」黑底白字醒目警示標語牌，被民眾檢舉「文字不雅」且不符合交通標誌設置規定，該單位日前已行文道路主管機關屏東市公所依權責卓處，並依「道路交通標誌標線號誌設置規則」第137條規定，向道路主管機關屏東市公所申請設置警告性質告示牌，提醒用路人減速慢行、小心駕駛。

警方呼籲民眾欲申請相關警示告語應依法向道路主管機關提出，若不符規定將請行為人期限移除，期限過後不移除，則視同廢棄物，依廢棄物法令清除之。

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