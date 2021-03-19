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獨／打兩份工買重機！騎士遭無照賓士男擊落慘死　友悲曝他生前經歷

記者黃宥寧／新北報導

新北市新莊區18日晚間9時許發生一起死亡車禍，一名蔡姓男子剛滿18歲，竟無照偷開父親的賓士C300車外出，豈料行經壽山路時，撞上違規左轉重機騎士，導致28歲傅姓騎士當場失去呼吸心跳，經搶救後回天乏術。騎士高中同學接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，他雖然單親從小與媽媽、妹妹相依為命，不過很努力生活並熱愛重機，且靠自己未向母親要錢買車。

警方初步調查，重機騎士原本由南往北要左轉壽山路，但沒等左轉燈亮就左轉，與蔡男賓士車發生碰撞。蔡男右腿擦傷，意識清楚，被送往林口長庚醫院，傅男則當場失去呼吸心跳，送往輔大醫院救治。

據調查，蔡姓少年剛滿18歲，無照駕駛賓士車外出，家人並不知情，而騎乘有幻影之稱「Honda shadow 1200」傅姓騎士因撞擊力過大導致頭部重創血流滿地經急救一度恢復呼吸心跳，但仍回天乏術。

▼28歲郭姓騎士熱愛重機經常騎乘愛車跑山。（圖／翻攝自郭姓騎士臉書）

▲▼28歲郭姓騎士熱愛重機。（圖／翻攝自Facebook／郭姓騎士）

從郭姓騎士臉書可以看出他相當熱愛騎乘重機，他也時常騎著愛車「Honda shadow 1200」四處跑山。他的高中同學王先生接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，郭姓騎士來自單親家庭，從小與媽媽、妹妹相依為命。他向記者表示，他記得郭男從大學開始就向他說「希望有天我能靠自己買到一台Indian重機（要價79.8萬起）」。

那時郭姓騎士努力存了一筆錢，為了達到目標買了第一台摩托車野狼125，並開始進行改裝再轉手賣掉，不知不覺他換來的車缸數越來越高，像是Honda cb400甚至一直到1200，而郭為了努力生活並往自己的重機夢前進，除了攝影接案外，也在餐廰做服務生。王同學提及郭男的事情，哽咽說，「我一直以來都覺得他超厲害的，因為過了8年，他竟然可以用原本的野狼125，換來2輛車跟1台重機。」

後來他才知道原來自己同學，為了想更了解車子，自願到淡水一家改裝重機店家無償學習；更趁學習之餘利用時間去工作，並一點一點存錢圓夢。王先生一直告訴記者，他真的不相信自己同學會因為違規左轉遭撞擊，他表示郭姓騎士一直以來都很遵守交通規矩，不闖紅燈甚至也會乖乖待轉，因為他曉得當騎乘重機若摔車一定都會很嚴重，所以時常都會叮嚀別人也督促自己。

目前根據無照蔡姓駕駛父親說法，他昨晚發現自己的賓士C300轎車車鑰匙不在，找兒子詢問時也找不到他，豈料賓士車竟然就這樣被兒子開出門。警方將對傅男進行抽血檢驗，同時調閱監視器，持續採證釐清肇事原因。
 

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