婦人按電鈴「捐款5百」贊助宮廟...自稱鄰長　里長：善款自由捐

▲里長表示每年都會在里內集資，捐善款給福星宮，且都會登記並發予感謝函。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

有網友在臉書社團《台北之北投幫》留言，1名婦人在下午時分按電鈴，表示要為福星宮遶境祈福，要求女子在本子上簽名，女子簽完名後婦人開口要5百元，被女子誤以為強迫推銷，最後警方到場後確認對方是振華里第17鄰鄰長，里長妻子也出面解釋，才化解誤會。

1名劉姓女子在臉書社團《台北之北投幫》發文，表示有名婦人在20日下午12時許，在住家按電鈴，該名婦人拿出本子要劉女簽名，表示這是要幫福星宮祈福，女子妹妹問為何要簽名，婦人則表示，大家都有寫啊，你就寫保平安的阿。

▲里長表示，會將每位里民捐贈的金額以及名字抄起來，並請福星宮開立感謝狀。（圖／記者邱中岳翻攝）

最後劉女妹妹簽名後，婦人隨即開口要5百元，還說「大家都有阿，看你心意」，讓劉女妹妹傻眼表示「你都寫了就要給，這是給福星宮遶境用的資金」，最後雙方爆發爭執，婦人才表明身分是北投區振華里第17鄰的鄰長。

▲里長指出，每次捐款都會請里民簽名，並抄錄在小本子內統計。（圖／記者邱中岳翻攝）

最後劉女等人報警處理，警方到場後該名鄰長已經離開，警方也向里長確認，對方確實就是鄰長無誤，最後由振華里里長妻子出面解釋，里長妻子表示，因為鄰長年紀過大，所以才會搞不清楚發生誤會，最後劉女一家人也接受里長妻子說法。

里長表示，歷年來都會詢問里內居民，是否要為福星宮遶境做捐獻，所籌集的善款也都交由福星宮處理，2021年福星宮迎媽祖繞境，將於3月23日舉辦，所以熱心里長才想募資捐款，但強調，「這是不強迫的」，要不要捐都無所謂。

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