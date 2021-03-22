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「海神」15天前衝邊坡！國道同地點2起巧合　男載3人再撞

▲彰化國道1號207K處3月發生2起噴飛邊坡意外。（圖／國道第三公路警察大隊提供）

▲彰化國道1號207K處晚間發生噴飛邊坡意外。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號南下207.2公里處，3月初才發生一起「海神」因不明原因衝破國道護欄，摔落邊坡輪子掉落，駕駛受重傷；21日晚間在同路段又發生一起再度發生自小客衝落邊坡的意外事故，包括駕駛林男及3名乘客全部送醫，後方行車影像也隨之曝光，疑似有兩車競駛情形，國道警方將調閱相關監視影像釐清肇事真相。

▲彰化國道1號207K處3月發生2起噴飛邊坡意外。（圖／國道第三公路警察大隊提供）

▲溫女遭甩出車外。（圖／記者唐詠絮翻攝）

3月7日時，同樣地點疑似有海神駕駛失控，波及到1輛賓士車，海神再撞上護欄翻落邊坡，雙方酒測值均為零，當時賓士車主及友人紛紛在網路各大社群求調閱行車紀錄器，想釐清整起肇事原因。

▲彰化國道1號207K處3月發生2起噴飛邊坡意外。（圖／國道第三公路警察大隊提供）

▲「海神」掉落國道邊坡，駕駛重傷。（圖／ETtoday資料照）

國道第三公路警察大隊今晚20時10分再度接獲通報於國道1號南向207公里處，一部自小客車，車上共有4人，衝撞埔鹽系統交流道出口匝道護欄，翻入於邊坡，無波及其他車輛，車上1名乘客甩出車外，本大隊接獲通報後立即派遣巡邏車及工務段前往處理，現場於21時16分排除。

▲彰化國道1號207K處3月發生2起噴飛邊坡意外。（圖／國道第三公路警察大隊提供）

▲自小客噴飛邊坡。（圖／國道第三公路警察大隊提供）

臉書《八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心》晚間有村民提供相關行車記錄器，只見林男與前車駕駛的自小客車疾駛呼嘯，林男自小客車行左右歪斜，衝撞到匝道護欄，整輛車衝落邊坡，畫面相當的驚悚。

▲彰化國道1號207K處3月發生2起噴飛邊坡意外。（圖／國道第三公路警察大隊提供）

▲自小客噴飛邊坡。（圖／國道第三公路警察大隊提供）

其中遭甩出車外的乘客溫女，傷勢較重須用擔架送醫，於22時30分接獲醫院通知傷者肋骨斷裂，有生命危險目前正進行救治中，至於駕駛林男經檢測無飲酒。國道第三公路警察大隊強調，本案有後方經過民眾將行車影像張貼到YouTube，將調閱相關監視影像釐清是否有兩車競駛公共危險的情形主動偵辦。

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