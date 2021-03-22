官方打臉YouTuber！「張鮭魚之夢」被爆遭壽司郎拉黑　硬起來喊告

▲壽司郎駁斥YouTuber的黑名單一說。（圖／翻攝自YouTube／陳岳揚 Reezy）



記者黃可昀／綜合報導

這幾天全台最紅的人物莫過於「張鮭魚之夢」，由於他改名次數已達3次上限，沒辦法再改回來，往後人生將繼續使用「鮭魚之夢」這名字，因此聲名大噪，但也傳出不少爭議，YouTuber陳岳揚Reezy更爆料張鮭魚之夢被壽司郎列為黑名單，不過壽司郎官方駁斥，「Line訊息並非總公司回覆，同時公司也沒有黑名單一事。」

張鮭魚之夢20日自爆，他收到「スシロー壽司郎」LINE私訊，直指他一天用餐超過3次限額，第4餐必須支付費用，否則業者將會報警提告。雖然這些對話紀錄是張鮭魚之夢自己公開，但經過他實際向壽司郎查證才知道，自己是遭到有心人士惡作劇，根本沒有求償一事。壽司郎官方也回應，公司並沒有要告他，也不會追討活動期間任何餐費，更沒有YouTuber說的黑名單。

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▲就讀中醫系的張鮭魚之夢，將來可能變鮭魚醫師。（圖／記者白珈陽攝）



據了解，壽司郎的官方帳號名稱就是「壽司郎」3個字，並沒有包含日文字，張鮭魚之夢收到的訊息是來自｢スシロー壽司郎｣，並非官方帳號，很有可能是遭到網友惡搞的假帳號。

至於YouTuber陳岳揚Reezy於19日發布的影片提到，他18日和張鮭魚之夢一起到台中漢口路店的壽司郎用餐，當天他支付了300元給對方，張鮭魚之夢還跑去隔壁桌詢問「要不要幫忙付錢？」再跟每桌收400元，讓大家一起使用他的「鮭魚優惠」免費吃，收來的錢卻進自己口袋，被質疑是「黃牛」。

事實上，壽司郎官方的活動規定中，並沒有提到顧客一天的消費次數上限，也沒限制不可當黃牛，今天更澄清了黑名單、求償之事純屬謠言。張鮭魚之夢向《ETtoday新聞雲》表示，YouTuber陳岳揚影片中提到的內容並非事實，「一切都是謊言！請陳岳揚提出證據，如果他還要再講、散播不實謠言的話，我不排除提告！」