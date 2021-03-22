瞬間消失畫面曝！男疑天冷不適落軌無呼吸心跳　緊急送醫PK閰王

記者張君豪／新北報導

22日凌晨5點1分左右，新北市汐止火車站發生一起旅客從月台墜落軌道意外，警方20分接獲民眾報案發現有一男子跌落車站月台軌道，立刻派員趕赴現場處理，警消人員緊急將已無呼吸心跳的落軌男子送往汐止國泰醫院急救，所幸送醫搶救已恢復生命跡象並持續治療中。

▲月台上遺留男子的鞋子及雨傘，警方到場採證，在月台上找到男子的藥袋。（圖／記者游宗樺攝）

▲林男落軌過程恰巧在月台監視器死角。（圖／記者張君豪翻攝）

鐵路警調閱監視器畫面發現，落軌林姓乘客當時獨自一人走在車站第2月台，他步行到月台10、11車位置時，卻離奇突然消失在監視器畫面中，感覺相當詭異。

鐵路警察局表示，根據監視器畫面，凌晨5點左右，身穿深色上衣拖著行李的林姓男子進入車站並從地下道走到第二月台，卻在5點01分左右走到該月台10、11車位置也是地下道出入口旁較為狹窄處。

離奇的是，該處為月台監視器死角，畫面顯示，林男突然消就消失在監視器畫面上方，所幸林男墜落軌道時當時並無列車進站，否則後果不堪設想，鐵路警察局則在稍晚5點20分左右接獲通報，鐵警立刻派出南港所警員到場處理，並在5點40分左右將林姓落軌傷者送往醫院搶救，發現已無呼吸心跳，所幸落軌男子送醫搶救後恢復生命跡象並持續治療中，列車通行也未受影響。

警方初步調查，發現落軌林姓男子應該是自己掉下月台，但監視器畫面看不到發生甚麼事情，警方初判是身體不適所致，目前已聯絡林男家人前往探視，並持續調閱監視器釐清事發過程。

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