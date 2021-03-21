　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南安心餐廳推好運旺來餐　黃偉哲邀全國朋友來台南吃好餐旺運來

▲台南市長黃偉哲在新光三越中山店，熱情向民眾推廣旺來餐、鳳梨及相關產品，邀請全國朋友一起來台南享受鳳梨的酸甜美好，還可抽獎拿好禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲在新光三越中山店，熱情向民眾推廣旺來餐、鳳梨及相關產品，邀請全國朋友一起來台南享受鳳梨的酸甜美好，還可抽獎拿好禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南即將邁入鳳梨盛產季節，關廟、歸仁、山上、新化及龍崎等地產出的鳳梨，滋味酸甜適中，風味清香迷人，絕對是不容錯過的當季鮮果，因此台南市政府邀集在地安心餐廳推出期間限定的「好運旺來餐」。

▲台南市長黃偉哲在新光三越中山店，熱情向民眾推廣旺來餐、鳳梨及相關產品，邀請全國朋友一起來台南享受鳳梨的酸甜美好，還可抽獎拿好禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲特地於21日中午在新光三越中山店，熱情向民眾推廣旺來餐、鳳梨及相關產品，邀請全國朋友一起來台南享受鳳梨的酸甜美好，還可抽獎拿好禮。

黃偉哲市長表示，現在開始到5月中都是鳳梨的旺季，希望銷售上能達到一個合理的價格，尤其台南鳳梨的招牌不能打破，因此第一個安全不打折，有病蟲害及農業殘留的果品不能上市，第二個美味不打折，不能搶收趕上市，所以一定嚴格把關鳳梨品質，如果有破壞台南鳳梨名聲的情形發生，一定嚴格糾舉出來。

4月是台南鳯梨的生產旺季，台南市政府看準春夏鳳梨「著時」香甜可口，推出鳳梨系列餐點，邀請民眾品嚐當令美味，已有30家在地安心餐廳推出期間限定的「好運旺來餐」，以鳳梨入菜結合主廚創意，推出各式美味料理和創意調飲。黃偉哲表示「好運旺來餐」就是要讓大家來台南吃旺來好運來，並展現台南業者相挺台灣優質水果的決心。

▲台南市長黃偉哲在新光三越中山店，熱情向民眾推廣旺來餐、鳳梨及相關產品，邀請全國朋友一起來台南享受鳳梨的酸甜美好，還可抽獎拿好禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

觀旅局長郭貞慧指出，台南市安心餐廳與市府共同簽署「安心宣言」，強調在各方面做到「防疫安心、服務貼心、味道甜心」三心一體，由內到外徹底健全餐廳的體質，滿足消費者的需求，目前有30家安心餐廳業者善用在地當季新鮮食材，強調食材營養價值，推出期間限定「好運旺來餐」。

▲台南市長黃偉哲在新光三越中山店，熱情向民眾推廣旺來餐、鳳梨及相關產品，邀請全國朋友一起來台南享受鳳梨的酸甜美好，還可抽獎拿好禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

觀旅局為擴大宣傳，辦理「吃旺來抽好運」活動，民眾凡於3月22日至5月30日，到搭配本次活動的安心餐廳用餐，消費指定鳳梨餐點（不限金額），即可登錄發票或收據參加抽獎（發票上傳日期至5月30日凌晨24時止）。

活動獎項包括Nintendo Switch主機+遊戲、台南市知名飯店住宿券、台南美食抵用券等，活動詳情請至台南旅遊網查詢(https://www.twtainan.net/go/K9b68neE)，總獎項超過100份，要讓遊客來台南玩得開心，吃得安心。

▲台南市長黃偉哲在新光三越中山店，熱情向民眾推廣旺來餐、鳳梨及相關產品，邀請全國朋友一起來台南享受鳳梨的酸甜美好，還可抽獎拿好禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲歡迎全國大小朋友趁著4月婦幼節、清明節連假走訪台南，一邊吃著好運旺來餐，一邊漫遊台南感受甜蜜幸福。除了美食及古蹟，還可購買台灣好行-山博行線，搭配景點超值套票，來趟博物館之旅。觀旅局也再次提醒出遊民眾，落實防疫措施，戴口罩，勤洗手，保持安全社交距離，共同做好防疫，安心遊台南，台南最FUN心。

21日的好運旺來餐行銷活動，包括觀旅局長郭貞慧、台南市旅館商業同業公會理事長吳俊泰及餐旅業者共同向民眾推廣旺來餐，並呼籲一起支持國產鳳梨。

珠光粉色超美內外鍋皆為304不鏽鋼
 

ET快訊
鳳梨爆紅「10萬粉絲團慘消失」　氣炸開譙
老闆若開除「改名鮭魚」員工合法嗎？　勞動部給解答
快訊／教授邱建一嗆改名鮭魚「死當」　校方火速回應了
今晚急凍12°C　一周內「暴力溫差10°C」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

暗夜爆胎困深山　枋寮警摸黑1小時入山救援…駕駛PO文感謝

詐騙車手首次領款就遭查獲　揪出「車手頭」3人

台南安心餐廳推好運旺來餐　黃偉哲邀全國朋友來台南吃好餐旺運來

培育及提升消防專業知能　台南市消防局辦消防安全講習訓練

台南公園燕潭傳出女子溺斃　死者是失蹤急尋人口

高屏地區荔枝綠色幼果期　小心「細蛾」蛀食

強棒接續再創新局　台南市牙醫師公會新任理事長王俊凱出線　

「情⼈的眼淚」雨來菇　自然農法培育成功…不必等下雨天天可吃到

行動力挺農友　蔡淑惠與大符將軍善德會、北極殿大放送鳳梨和高麗菜

獨／北海岸出現罕見「藍眼淚」蹤跡　當地人驚呼：第一次看到

師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭

江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

趙小僑哽咽曝胎停細節「才準備辦性別趴」　劉亮佐抱她痛哭：不要再生了

Gino「寧願買車不買房」：這是小錢！　孫德榮翻白眼想砸車「王仁甫第二！」

智慧型手錶通知凌晨消耗500卡　她意外揭男友「床上運動」偷吃

遭白人男攻擊！76歲亞裔嬤自衛　「抄傢伙」K對方...他滿臉血送醫

拋棄垃圾食物！50天肥肚變腹肌　重訓+控制飲食...減下11.9%體脂

女騎士右轉彎瞥一眼竟瀟灑鬼切　後方阿伯險撞！催油門追上飆罵

暗夜爆胎困深山　枋寮警摸黑1小時入山救援…駕駛PO文感謝

詐騙車手首次領款就遭查獲　揪出「車手頭」3人

台南安心餐廳推好運旺來餐　黃偉哲邀全國朋友來台南吃好餐旺運來

培育及提升消防專業知能　台南市消防局辦消防安全講習訓練

台南公園燕潭傳出女子溺斃　死者是失蹤急尋人口

高屏地區荔枝綠色幼果期　小心「細蛾」蛀食

強棒接續再創新局　台南市牙醫師公會新任理事長王俊凱出線　

「情⼈的眼淚」雨來菇　自然農法培育成功…不必等下雨天天可吃到

行動力挺農友　蔡淑惠與大符將軍善德會、北極殿大放送鳳梨和高麗菜

獨／北海岸出現罕見「藍眼淚」蹤跡　當地人驚呼：第一次看到

富邦勇士PLG元年例行賽登頂　許晉哲：剩餘4戰仍為球迷好好打

清朝宮女「15歲被逼淨身SOP」超殘忍！　子宮卵巢被打到脫落…下場曝

王威晨復出猛打賞　看好友陳傑憲熄火：他很快會調回來

「澳門F.I.R.」成員被分手痛哭流涕　媽「關鍵一句話」點醒他

富邦投信攜手悍將　首度運用最新智慧球場技術

暗夜爆胎困深山　枋寮警摸黑1小時入山救援…駕駛PO文感謝

搶不過棉被就巴頭？　貓狗激烈「爭床互毆」網笑瘋：明明是貓跟羊

詐騙車手首次領款就遭查獲　揪出「車手頭」3人

獨／高雄加油站廁所旁設「吸菸區」　直擊員工休息邊抽邊滑手機

謝亞軒不設限未來去聯盟　夢想與林俊吉再當隊友

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

地方熱門新聞

北海岸出現「藍眼淚」　當地人驚：第一次

台中2碩士生改名鮭魚嗆：我高學歷

天橋拆除工程超前　林右昌：力拚提前18小時完工

豆蟹寄生牡蠣裡　喝蚵仔湯別擔心

月收2000萬！行善團涉侵善款交保

台南公園燕潭傳出女子溺斃

兒童從小讀經　一輩子受用

薊馬危害芒果擴大！　獅子鄉也淪陷

恆春南門＋東港安泰兩醫院合作　心肌梗塞嬤回魂

第18屆SBL超級籃球聯賽　桃園場開打

新北力挺鳳梨小農　團購已售出230公噸

南投交警小隊長雨天摔車亡　警重測路面打臉安全說

蔡淑惠大放送鳳梨和高麗菜

阿里山大火險毀櫻花季　山上訂房大退5成

更多熱門

相關新聞

6死車禍後48天…台江大道再傳「死亡自撞」

6死車禍後48天…台江大道再傳「死亡自撞」

台南市安南區台江大道昨（20日）深夜11時46分傳出一起自撞死亡車禍，林姓男子（46歲）駕駛自小客車沿外側車道向東執行，經過工明五路口前時，突失控撞擊路旁燈桿，林男當即失去呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告死亡；弔詭的是，該路段今年2月1日才發生自撞6死車禍，兩起案件撞擊點相距僅短短的400公尺，種種巧合令人悚然。

台南環警監突擊取締改裝噪音車輛維護安寧

台南環警監突擊取締改裝噪音車輛維護安寧

三三六愛奇兒日特教生一起種樹護台南

三三六愛奇兒日特教生一起種樹護台南

地表最強里長宣布參選台南市立委

地表最強里長宣布參選台南市立委

台南市新營區1所國中傳疑食物中毒10送醫

台南市新營區1所國中傳疑食物中毒10送醫

關鍵字：

台南安心餐廳好運旺來

讀者迴響

熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

張鮭魚之夢哭了　亮壽司郎提告截圖

快訊／福原愛發聲明「曝不接機媽媽原因」

重機女神23歲就有億萬身家！財產全被挖

福原愛2聲明驚見「相同關鍵」！

遭狂轟「妖怪大姑」　江恆亘慌張現身機場回應了

破處後「老婆性情大變」　他連3個月腿軟崩潰

《創造營》選手求不要再投票！超厭世反而爆紅

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

少年看片完衝心儀女家　竟將她姊姊拖到廢棄空屋

女童騎腳踏車遭輾撞！駕駛嗆：怎麼帶小孩

侯佩岑母現機場「牽手女婿」再惹議！

警口誤「直行車應讓轉彎車」　死者父：誤導大眾

碩士女月薪28K　網：書白讀了

新竹送肉粽畫面曝光！白色米人躺校園跑道

更多

最夯影音

更多
師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭

師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭
江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

趙小僑哽咽曝胎停細節「才準備辦性別趴」　劉亮佐抱她痛哭：不要再生了

趙小僑哽咽曝胎停細節「才準備辦性別趴」　劉亮佐抱她痛哭：不要再生了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面