台南安心餐廳推好運旺來餐　黃偉哲邀全國朋友來台南吃好餐旺運來

▲台南市長黃偉哲在新光三越中山店，熱情向民眾推廣旺來餐、鳳梨及相關產品，邀請全國朋友一起來台南享受鳳梨的酸甜美好，還可抽獎拿好禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南即將邁入鳳梨盛產季節，關廟、歸仁、山上、新化及龍崎等地產出的鳳梨，滋味酸甜適中，風味清香迷人，絕對是不容錯過的當季鮮果，因此台南市政府邀集在地安心餐廳推出期間限定的「好運旺來餐」。

市長黃偉哲特地於21日中午在新光三越中山店，熱情向民眾推廣旺來餐、鳳梨及相關產品，邀請全國朋友一起來台南享受鳳梨的酸甜美好，還可抽獎拿好禮。



黃偉哲市長表示，現在開始到5月中都是鳳梨的旺季，希望銷售上能達到一個合理的價格，尤其台南鳳梨的招牌不能打破，因此第一個安全不打折，有病蟲害及農業殘留的果品不能上市，第二個美味不打折，不能搶收趕上市，所以一定嚴格把關鳳梨品質，如果有破壞台南鳳梨名聲的情形發生，一定嚴格糾舉出來。



4月是台南鳯梨的生產旺季，台南市政府看準春夏鳳梨「著時」香甜可口，推出鳳梨系列餐點，邀請民眾品嚐當令美味，已有30家在地安心餐廳推出期間限定的「好運旺來餐」，以鳳梨入菜結合主廚創意，推出各式美味料理和創意調飲。黃偉哲表示「好運旺來餐」就是要讓大家來台南吃旺來好運來，並展現台南業者相挺台灣優質水果的決心。





觀旅局長郭貞慧指出，台南市安心餐廳與市府共同簽署「安心宣言」，強調在各方面做到「防疫安心、服務貼心、味道甜心」三心一體，由內到外徹底健全餐廳的體質，滿足消費者的需求，目前有30家安心餐廳業者善用在地當季新鮮食材，強調食材營養價值，推出期間限定「好運旺來餐」。





觀旅局為擴大宣傳，辦理「吃旺來抽好運」活動，民眾凡於3月22日至5月30日，到搭配本次活動的安心餐廳用餐，消費指定鳳梨餐點（不限金額），即可登錄發票或收據參加抽獎（發票上傳日期至5月30日凌晨24時止）。



活動獎項包括Nintendo Switch主機+遊戲、台南市知名飯店住宿券、台南美食抵用券等，活動詳情請至台南旅遊網查詢(https://www.twtainan.net/go/K9b68neE)，總獎項超過100份，要讓遊客來台南玩得開心，吃得安心。





市長黃偉哲歡迎全國大小朋友趁著4月婦幼節、清明節連假走訪台南，一邊吃著好運旺來餐，一邊漫遊台南感受甜蜜幸福。除了美食及古蹟，還可購買台灣好行-山博行線，搭配景點超值套票，來趟博物館之旅。觀旅局也再次提醒出遊民眾，落實防疫措施，戴口罩，勤洗手，保持安全社交距離，共同做好防疫，安心遊台南，台南最FUN心。



21日的好運旺來餐行銷活動，包括觀旅局長郭貞慧、台南市旅館商業同業公會理事長吳俊泰及餐旅業者共同向民眾推廣旺來餐，並呼籲一起支持國產鳳梨。

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