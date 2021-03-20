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地表最強里長宣布參選台南市立委　陳永和：要撤銷掩埋場永久環評執照！

▲前台南市龍崎牛埔里長陳永和，正式宣布參選2024年立委選舉，挑戰現任立委王宇，他十分感謝全家人的支持與鼓勵。（圖／記者林悅翻攝）

▲前台南市龍崎牛埔里長陳永和，正式宣布參選2024年立委選舉，挑戰現任立委王定宇，他十分感謝全家人的支持與鼓勵。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「地表最強里長」稱號的前台南市龍崎牛埔里長陳永和，正式宣布參選2024年立委選舉，陳永和20日表示，為了要撤銷龍崎掩埋場永久環評執照，絶不願意再看到掩埋場有死灰復燃的機會，他正式宣布參選2024 年台南市第六選區區域立委選舉！

陳永和表示，他一路走來始終如一，2018 年參與台南市長選舉，目的就是要撤銷龍崎掩埋場的水保施工執照及水保計劃書執照，如今這2張執照都已被台南市政府撤銷！所以他沒必要再次參與2022年市長選舉。

陳永和強調，無奈經過2年多來的努力，龍崎掩埋場環評執照依舊未能撤銷，而撤銷的權責機構又屬中央政府管轄！如今為了要撤銷掩埋場永久環評執照，絶不願意再看到掩埋場有死灰復燃的機會，他正式宣布參選2024年台南市第六選區（台南東區29個里及仁德丶歸仁丶關廟丶龍崎區） 區域立委選舉！

陳永和說，雖然2024年的立委選舉，大家都知道沒有政黨的支持是很難有機會當選，更何況他沒有特定媒體的幫忙，那要選上簡直比登天還難！既使如此他認為大家更要團結一心，來打破政黨壟斷政治資源！創造選舉奇蹟！

陳永和發布的參選立委宣言強調：「為了找回台灣的公平正義！為了服務更多的台南鄉親！為了留給我們的子孫一個美好的社會環境！懇請拜託大家支持。請大家告訴大家幫忙分享。」，他十分感謝全家人的支持與鼓勵。

人稱「地表最強里長」的前台南市龍崎區牛埔里里長陳永和，2018年曾獨力參與台南市長「高票落選」，他宣布參選2024年台南市第六選區區域立委，挑戰同選區民進黨戰將、最近緋聞纏身的立委王定宇。

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