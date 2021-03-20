環保假日不打烊　台南環警監突擊取締改裝噪音車輛維護安寧

▲台南市環保局會同玉井分局、交通大隊、麻豆監理站共同執行聯合稽查，20日於台三線369公里處鹿田派出所前攔查取締。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為遏阻不當改裝產生高噪音之車輛擾寧，台南市環保局會同台南市警玉井分局、交通大隊、麻豆監理站共同執行聯合稽查，20日於台三線369公里處鹿田派出所前攔查95輛，其中噪音檢測9輛，不合格6輛，交通違規12輛。

取締人員除對噪音超標車輛，將依違反噪音管制法開單處以1800元至3600元外，並依限通知召回這些違規車輛檢查，直到改回符合噪音標準排氣管為止，減少擾人噪音，維護安寧。

市長黃偉哲表示，三月春暖花開山區百花齊放美景人人愛，但噪音入侵不僅造成當地民眾困擾，也讓賞景興致大打折扣，請勿成為道路公害的駕駛者，共同維護南市生活環境之安寧。

環保局長謝世傑說，未來仍會持續不定期聯合警察局、交通大隊、監理機關於各大重點路段取締改裝高噪音車輛，也會使用聲音照相針對不當改裝及不當操駕刻意製造噪音之車輛加強取締，車主或駕駛人勿心存僥倖，以免受罰。

環保局表示，超過管制標準車輛，往往都是不當改裝排氣管或拆除消音設備造成，檢測甚至有超出100分貝的噪音車，不僅擾寧也可能造成聽力受損，呼籲車主或駕駛人勿有不當改裝或製造噪音行為，以免造成當地居民困擾。

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